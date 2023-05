Ciné+ : peinture, littérature, théâtre, musique... En juin, les chaînes du bouquet célèbrent tous les arts

Objets de contemplation par excellence et sources inépuisables d'inspiration pour les cinéastes, toutes les formes d'expressions artistiques seront à l'honneur pendant le mois de juin sur les chaînes du bouquet Ciné+, avec l'opération «Arts, etc...», une sélection de plus de 40 films dont les artistes sont les héros.

Beauté formelle, mystères de la création, artistes inspirés, créateurs torturés… En juin, place aux «Arts, etc…» sur les chaînes Ciné+, Premier, Emotion, Famiz, Club et Classic, qui proposeront une programmation passionnante de plus de 40 films traitant chacun à leur manière singulière de peinture, de littérature, de théâtre, de musique ou encore de danse.

Les spectateurs esthètes, admirateurs de toiles de maître et curieux de génies incompris auront rendez-vous sur Club, qui prendra des allures de grande galerie avec le film de Maurice Pialat «Van Gogh» avec Jacques Dutronc (le 10 juin à 20h50), le biopic sur la peintre allemande morte à Auschwitz Charlotte Salomon, «Charlotte» (le 14), mais aussi «Dorian Gray», (le 21), «La Passion Van Gogh» (le 24), «Godland» (le 26), «The Final Portrait» (le 27), ou encore le long-métrage sur la vie du célèbre peintre britannique et «maître de la lumière» «Mr Turner», de Mike Leigh, qui a valu à Timothy Spall un prix d'interprétation à Cannes (le 17).

Les amateurs de belles lettres et de poésie se rendront eux sur Ciné+Premier où seront proposés «Illusions Perdues» de Xavier Giannoli (le 16), «Rimbaud Verlaine» avec Leonardo DiCaprio (le 17), et «Bright Star» de Jane Campion (le 17 en deuxième partie de soirée).

Pour les fondus de musique, en juin ce sera allegro direction Ciné+Emotion. La chaîne proposera le 2 «Si on chantait», suivi de «Guy» puis «Tralala», le 9, «Aline», «Podium» et «Disco». Le 16 sera également diffusée la version de Steven Spielberg de la comédie musicale «West Side Story».

Enfin les fans de théâtre et de cinéma, avides de vibrer au plus près des acteurs habités par leurs personnages ne manqueront pas «Sils Maria» d'Olivier Assayas, avec Juliette Binoche et Kristen Stewart ( le 10 sur Emotion), ou encore «The Artist» de Michel Hazanavicius, qui a valu à Jean Dujardin un Oscar (le 24, sur Emotion).

A noter que tous ces films et bien d’autres, tels que «Klimt», «Renoir», «Hana-Bi», «Her Smell», «Sugar Man», «Eden» ou bien le viscéral «Whiplash» de Damien Chazelle avec Miles Teller, seront bien évidemment aussi à retrouver, tous les jours et à toute heure, sur MyCanal.