Club Dorothée : l'animatrice révèle être restée très proche d'une personnalité de l'émission

Dans une interview accordée au site Télé 7 Jours à propos de sa présence au casting de «Transformers : Rise of the Beasts», Dorothée a révélé être restée très proche du Docteur Klein, le vétérinaire du Club Dorothée âgé aujourd’hui de 102 ans.

Un lien indéfectible. Pendant 10 ans, le Club Dorothée s’est imposé comme l’émission incontournable des enfants sur le petit écran. Le programme diffusé sur TF1 pouvait compter sur l’énergie de son animatrice, Dorothée, et de ses acolytes – Jacky, Corbier, Ariane, et bien d’autres – pour les guider à travers des matinées et après-midi rythmés par des dessins animés, des sitcoms (Les Musclés, Hélène et les garçons, etc.), ou encore de la musique. Mais aussi des pastilles d’information pratique sur différents sujets, comme les animaux.

Dans un entretien accordé au site de Télé 7 Jours à propos de sa présence au casting du film «Transformers : Rise of the Beasts» dans lequel elle doublera un des personnages, Dorothée s’est confiée sur les «liens humains» tissés à cette époque avec toute l’équipe. Quand ils se croisent, l’animatrice affirme que «c’est comme si nous nous étions quittés la veille. On a vécu tellement de choses ensemble !». De manière plus surprenante, elle explique être en contact régulier avec le Docteur Klein, le vétérinaire de l’émission.

«Figurez-vous qu'il a fêté ses 102 ans le 19 avril dernier, et je l'ai vu à l'occasion de cet anniversaire. Il a peut-être 102 ans sur le papier, mais il a toute sa tête ! Il a d'ailleurs écrit ses mémoires et fourmille de projets», précise-t-elle. Dorothée et le Docteur Klein partagent une passion commune pour la défense des animaux et de l’environnement, deux sujets qu’elle mettait un point d’honneur à traiter dans ses émissions. «Ces causes me tiennent toujours à cœur, voire davantage. C'est de pis en pis, surtout pour la condition animale à laquelle j'ai toujours été sensible», ajoute-t-elle.