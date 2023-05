Le Vivendi Talent Show dévoile ses pépites à l’Olympia le 6 juin

C’est le 6 juin prochain que le Vivendi Talent Show se tiendra sur la scène mythique de l’Olympia, avec 14 collaborateurs du groupe de médias et de communication qui viendront assurer le spectacle devant leurs collègues, et un jury présidé par Antoine de Caunes.

Un groupe qui met en valeur l’individu. La première édition du Vivendi Talent Show atteindra son zénith le 6 juin prochain, sur la scène mythique de l’Olympia, avec la présence des 14 finalistes venus présenter leur talent particulier dans une des 7 catégories - live performance, écriture, musique, cinéma, photographie, contenus digitaux, arts plastiques et numériques – dans lesquelles ils pouvaient se présenter. Le groupe Vivendi a effectué une sélection parmi les 120 collaborateurs qui ont participé à cet événement unique, visant à mettre en avant le talent des salariés.

«Cet événement unique célèbre les talents cachés du groupe, renforce la cohésion et nourrit le sentiment de fierté des équipes. Le Vivendi Talent Show vise à faire rayonner notre marque employeur et à donner tout son sens à notre signature», explique Céline Merle-Béral, directrice de la stratégie ressources humaines et culture d’entreprise de Vivendi, dans un communiqué.

Après avoir bénéficié d’une phase de coaching et de préparation pour préparer cette grande finale, les 14 collaborateurs encore en lice s’apprêtent à livrer leur dernière performance devant un jury présidé par Antoine de Caunes – et qui compte dans ses rangs des noms prestigieux comme l’humoriste François-Xavier Demaison, la journaliste Anne Fulda, ou encore le YouTubeur Bertrand Usclat (Broute) – et un public composé de leurs collègues de travail. Le grand gagnant du Vivendi Talent Show aura l'opportunité de pouvoir compter sur l’ensemble des ressources du groupe pour développer son talent en fonction de ses envies et de ses objectifs. Un moment de partage et de célébration unique en son genre.

Vivendi Talent Show, 6 juin, 20h30, Olympia, Paris 9e. Entrée gratuite sur inscription.