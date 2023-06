Ahsoka : Ivanna Sakhno donne des détails sur son personnage Shin Hati

Attendue en août sur Disney+, la série «Ahsoka» verra la comédienne Ivanna Sakhno incarner Shin Hati, un personnage inconnu de l’univers Star Wars qui promet de faire des étincelles à l’écran. Et son interprète vient de donner des détails intéressants à son sujet.

Une entrée qui promet d'être fracassante. Prévue pour être lancée dans le courant du mois d’août sur Disney+, la série «Ahsoka» pourra compter sur la présence à l’écran de plusieurs méchants bien connus des fans de Star Wars, notamment le Grand Amiral Thrawn, la Magistrate Morgan Elsbeth, ou encore le Jedi Noir Baylan Skoll. La bande-annonce (voir ci-dessous) récemment dévoilée par la plate-forme de streaming a permis de dévoiler le visage d’un nouveau personnage, Shin Hati, qui semble être une disciple de Baylan Skoll. Et dont le maniement expert du sabre laser semble indiquer qu’elle sera une adversaire redoutable d’Ahsoka Tano.

Dans un entretien avec le site américain EW.com, son interprète, la comédienne Ivanna Sakhno, a donné quelques précieux détails concernant ce personnage qui devrait rapidement devenir incontournable dans la série. «Elle utilise la Force de manière intense et ambitieuse. Elle est très douée au combat de sabre laser. C’est un nouveau personnage, donc je ne veux pas en dire trop à propos de Shin, car je veux que les téléspectateurs puissent la découvrir par eux-mêmes», explique la comédienne.

Pour Ivanna Sakhno, Shin Hati ne saurait se résumer à la peur, la colère, la haine et la souffrance – les quatre éléments clés du côté obscur selon maître Yoda – qui se trouve en elle. Elle espère ainsi qu’il sera possible d’en apprendre davantage sur le parcours personnel de ce personnage afin de mieux cerner ses véritables motivations. «J’espère que malgré la noirceur de ce personnage, nous serons en mesure de se pencher sur l’origine de cette noirceur qui se trouve en elle, et la raison qui se cache derrière. Je l’aime. Je me soucie vraiment d’elle, et j’ai le sentiment qu’il est de mon devoir de prendre soin d’elle et de la protéger», poursuit Ivanna Sakhno.