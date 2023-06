Amber Heard : l'actrice parle pour la première fois de sa nouvelle vie en Espagne

Installée à Madrid depuis la fin de son retentissant procès avec son ex-compagnon Johnny Depp, Amber Heard a pour la première fois évoqué publiquement sa nouvelle vie.

«Je continue d’avancer», a déclaré Amber Heard dans une vidéo récemment postée sur TikTok par un internaute. Très discrète depuis plusieurs mois, l’actrice a accepté de répondre à quelques questions sur sa nouvelle vie à Madrid où elle a, depuis la fin de son très médiatique procès avec Johnny Depp, élu domicile avec sa fille de 2 ans Oonagh, née par mère porteuse.

Très souriante, Amber Heard a confié en espagnol «aimer beaucoup l’Espagne». «J’espère vivre longtemps dans ce pays car j’adore habiter ici», a-t-elle ajouté.

Quand l’auteur de la vidéo lui a demandé si on la verrait dans des films prochainement, elle a affirmé avoir des projets. «La vie continue», a dit celle qui, d’après Variety, devrait reprendre son rôle dans la suite de la saga «Aquaman».

Si les liens avec Hollywood ne sont pas rompus, Amber Heard ne semble pas près de retourner vivre aux Etats-Unis.

Son emménagement en Europe lui permet de fuir quelque peu l'immense vague de haine qui s'est abattue sur elle tout au long du procès qui l'a opposée à Johnny Depp. Ce dernier l'avait attaquée en justice pour avoir un jour déclaré dans une interview avoir été «victime de violences conjugales».

Cible d'attaques sexistes et de graves menaces de la part des fans de l'acteur, mais aussi des ultra-conservateurs américains, Amber Heard avait reçu le soutien de personnalités à la suite de sa condamnation.

Jugée coupable de diffamation (malgré un procès peu ou prou sur le même thème remporté au Royaume-Uni), elle avait fait appel avant d'annoncer le 20 mars dernier avoir conclu un accord pour mettre définitivement fin à la procédure.

Selon divers articles parus dans la presse américaine, elle n'aurait, grâce à cet accord, finalement dû verser «qu'» un million de dollars à son ex compagnon, au lieu des dix millions auxquels elle avait d'abord été condamnée. Rappelons que l’acteur avait au cours du même procès lui aussi été condamné pour diffamation, mais ne devait verser que deux millions de dollars à son ancienne compagne.

«Après une longue réflexion j'ai pris la décision difficile de conclure un accord», avait écrit la comédienne de 36 ans qui avait qualifié sa condamnation de «revers pour les femmes victimes de violences».

Alors que l'image glamour de Johnny Depp a sérieusement été écornée par les faits de violences et d'addictions sévères qui ont été rapportés durant le procès, l'acteur s'est depuis montré beaucoup moins discret que son ancienne compagne. Au grand dam des féministes qui considèrent sa réhabilitation indécente, il a multplié les projets, dans la musique, le cinéma et même du côté de la pub avec le renouvellement de son contrat chez Dior.

Sa récente venue à Cannes n'a pas manqué de faire grincer des dents. Une centaine d’actrices françaises, dont Géraldine Nakache et Laure Calamy, ont signé une tribune publiée sur le site de Libération pour s’opposer «aux positionnements politiques affichés par le Festival de Cannes», et notamment à ce tapis rouge qu’on déroule «aux hommes et aux femmes qui agressent». Dans la vidéo TikTok, Amber Heard est d'ailleurs questionnée sur une éventuelle venue à Cannes, mais a préféré ne pas répondre.