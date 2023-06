Ted Lasso : Jason Sudeikis explique le moment où il a compris que la série était un succès

Lancée en août 2020, en pleine pandémie mondiale, sur Apple TV+, «Ted Lasso» – qui vient de diffuser le dernier épisode de son ultime saison 3 – s’est imposé comme une des meilleures séries récentes. Un succès que Jason Sudeikis a mis du temps à réaliser.

Seul dans sa bulle. Invité du podcast «Fly on the wall» animé par Dana Carvey et David Spade, Jason Sudeikis est revenu sur le succès de «Ted Lasso» sur Apple TV+, ainsi que sur la conclusion de la série après la mise en ligne du dernier épisode de l’ultime saison 3. L’acteur est bien évidemment ravi de l’enthousiasme des téléspectateurs pour cette fiction lancée en août 2020 en pleine pandémie mondiale. Un contexte très particulier qui a largement contribué au fait qu’il ait mis un certain temps avant de comprendre le succès que rencontrait la série.

Ce n’est qu’au moment où il s’est retrouvé au contact des fans que Jason Sudeikis a véritablement saisi le phénomène audiovisuel qu’était devenu «Ted Lasso». Soit bien après son lancement sur Apple TV+. «Même les nominations pour les Emmy Awards ne m’ont pas mis la puce à l’oreille. La série est sortie pendant le confinement, donc nous ne savions pas quel impact elle avait. Je ne suis pas très actif en ligne, et je l’étais encore moins à ce moment, et des gens passaient en voiture au moment où je sortais les poubelles et criaient ‘hey, j’adore la série’. Ce fut la même chose quand j’ai participé au Saturday Night Live et qu’on me disait à quel point la série était bien, et je me suis dit que la série était regardée », commence-t-il.

«D’un point de vue professionnel, nous avons réalisé que cela prenait de l’ampleur quand nous avons lancer l’écriture de la saison 2 (qui débute souvent avant même que le diffuseur ne commande officiellement une suite, ndlr), la série avait été lancée le vendredi, et le lundi, les patrons d’Apple nous appellent et nous demandent de faire une saison 2. Ainsi que deux épisodes supplémentaires. Puis, deux semaines plus tard, ils nous annoncent vouloir faire une saison 3. Mais nous tournions à Londres pendant le confinement, donc on ne savait pas si la série avait du succès au-delà du petit monde du show-business. Au moment de la saison 3, en 2022, on emmenait les enfants assister à des matches de football, et les fans venaient nous voir, nous appelaient ‘coach’, et on a entendu que Brad Pitt appréciait la série», poursuit-il.