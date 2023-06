The Mandalorian, saison 4 : la production retardée en raison de la grève des scénaristes

Alors que la grève des scénaristes se poursuit aux États-Unis, la production de la saison 4 de «The Mandalorian» vient d’être repoussée «au moins jusqu’au mois de novembre», annonce le site américain Collider. Une bonne nouvelle pour les grévistes.

Une cible a été touchée. Selon le site américain Collider, la production de la saison 4 de «The Mandalorian» vient de repousser la date de reprise de sa production «au moins jusqu’au mois de novembre», citant les calendriers publiés par le site spécialisé Production Weekly. C’est un coup dur pour la série de Disney+ dont le tournage devait commencer au mois de septembre.

À contrario, cela représente une bonne nouvelle pour le mouvement de grève initié début mai par le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA), qui réclame notamment une hausse des salaires et une prise en compte des évolutions du métier à l’aube du développement de l’intelligence artificielle.

Le fait que qu’une production aussi colossale que «The Mandalorian» soit affectée pourrait se révéler déterminant dans leurs négociations avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui regroupe les grands studios de cinéma, les chaînes de télévision, et les plates-formes de streaming (Disney+, HBO Max, Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, Paramount+,...).

Il n’est toutefois pas à exclure que Disney+ décide de poursuivre la production à un moment donné, afin de coller à leur agenda de sorties. C’est le choix qui a été fait pour «House of the Dragon» par HBO et «Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de pouvoir» par Amazon Prime Video. Des décisions toutefois vivement critiquées dans le milieu, et qui pourraient se retourner contre les diffuseurs, notamment en raison d’une baisse probable de la qualité générale de ces séries. La saison 3 de «The Mandalorian» n’ayant pas reçu le meilleur accueil au moment de son lancement, il n’est pas certain que ce risque soit bénéfique pour Disney+ sur le long terme.