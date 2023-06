Euphoria : Sydney Sweeney révèle que son père et son grand-père ont été choqués par des scènes dans la série

Invitée de l’émission américaine Sunday Today, la comédienne Sydney Sweeney a révélé que son père et son grand-père n’avaient pas été en mesure de regarder certaines scènes osées de la série «Euphoria» dans lesquelles elle apparaît.

C’était trop pour eux. Dans une interview accordée à l’émission américaine Sunday Today, Sydney Sweeney, une des stars de la série «Euphoria», a confié que son père et son grand-père n’avait pas été en mesure de regarder certaines scènes où elle apparaît dénudée à l’écran. «Ils ont éteint la télévision et ils ont quitté la pièce», explique-t-elle. Heureusement, la comédienne de 25 ans a pu compter sur le soutien de sa grand-mère. «Mais ma grand-mère, c'est ma plus grande fan», ajoute-t-elle.

Sydney Sweeney reconnaît ne pas avoir prévenu son père de la nature des scènes présentes dans la série, et qu’il a été surpris au moment de la regarder. «Je n’ai pas du tout préparé mon père. Quand on parle lui et moi, ce n’est habituellement pas à propos de mon travail. Mais plus des conversations de père à fille», explique-t-elle.

L’interprète de Cassie avoue être elle-même intervenue auprès de Sam Levinson, le showrunner de la série – ce dernier est également en charge de «The Idol» qui vient d’être lancée sur HBO Max et qui a beaucoup fait parler en raison des scènes à caractère sexuel – afin de couper certaines scènes dans lesquelles elle apparaissait topless.

«Il y a certains moments où mon personnage devait apparaître sans haut, et je disais à Sam, ‘ce n’est pas vraiment utile à cet instant’. Et il répondait : ‘Ok, on n’en a pas besoin’», précise la jeune femme. «Je n’ai jamais eu l’impression que Sam m’a poussé ou essayait de mettre des scènes de nudité dans une série HBO. Quand je ne voulais pas le faire, il ne m’y obligeait pas», continue-t-elle.