Festival des Fiertés 2023 : programmation spéciale LGBTQIA+ en juin sur les chaînes du groupe Canal+ et le corner HELLO de MyCanal

Tout au long du mois de juin, les chaînes du groupe Canal+ proposeront une programmation spéciale LGBTQIA+ composée de films, séries, documentaires, spectacles et court-métrages. Une sélection exceptionnelle de programmes récents, inédits ou culte et bien d'autres, à retrouver sur le corner HELLO de MyCanal.

Le mois des Fiertés, qui célèbre chaque année en juin le chemin parcouru par la communauté LGBTQIA+, est à l’honneur tout au long du mois sur les chaînes Canal+ et la chaîne digitale dédiée HELLO de MyCanal, où une sélection exceptionnelle d’inédits, d’exclusivités et de pépites venues du monde entier attendent les téléspectateurs.

Pendant le mois des fiertés, célébrons les histoires qui nous unissent dans toute notre diversité !





À l'occasion du Festival des Fiertés, une programmation LGBTQIA+ exceptionnelle avec des inédits et pépites du monde entier à retrouver sur CANAL+ via HELLO CANAL+.



Les cinéphiles se rendront sur Canal+ Cinéma qui diffusera des courts et longs-métrages récemment sortis comme ce 9 juin «Le Lycéen» (2022) de Christophe Honoré (à 21h) et «Chronique d’une liaison passagère» (2022) d’Emmanuel Mouret (à 23h40). Toujours sur Canal+ Cinéma ce 16 juin, rendez-vous avec «Close» (2022) de Lukas Dhont (21h), et «Peter Von Kant» (2022) de François Ozon (23h25).

Puis le vendredi 23 juin, place à «Whitney Houston : I wanna dance with somedody» (2022), un film sur l'histoire d'amour secrète de la célèbre chanteuse avec une femme, enfin le vendredi 30 sera proposé «Joyland» de Saim Sadiq, qui a reçu la Queer Palm et le Prix du jury un Certain Regard à Cannes en 2022.

Films culte, séries, musique et documentaires

Le Festival des Fiertés 2023 ce sera aussi des soirées films culte avec par exemple sur Canal+ Grand Ecran le 16 à partir de 21h : le film coup de poing «120 Battements par minute», suivi des monuments «Le Secret de Brokeback Mountain» et «Philadelphia».

Les chaînes du bouquet Ciné+ participeront également à l’événement avec «Je veux être une femme» (le 6 sur Classic à 21h), «Trois nuits par semaine» (le 14 sur Club à 17h05), «Fraise et Chocolat» (le 16 sur Classic à 01h30) et «Wolfboy» (le 23 sur Famiz à 01h30).

D’autres films seront quant à eux uniquement diffusés sur HELLO via MyCanal à l’instar de quelques pépites repérées au festival Chéries-Chéris comme «Amours et Sortilèges» (2019) de Umit Unal, «Plonger dans l’eau froide» (2022) de Stelios Kammitsis, et «Les Amours de Beyto» (2022) de Citia Csell.

HELLO propose également des séries, telles que les récentes «Cleep Around» (2021) et « Loving Her» (2021). Du côté des documentaires, il faudra absolument jeter un œil sur Canal+Docs le 7 à 20h55 qui diffusera «Adieu ma honte» (2023) de Renaud Bertrand qui revient sur le parcours de Ouissem Belgacem, footballeur qui a vécu l’homophobie et l’exclusion après avoir fait son coming-out.

Planète+ proposera par ailleurs «Stonewall, aux origines de la gay pride» (2020) de Mathilde Fassin et HELLO les docs «Surf Out» sur le tabou de l’homosexualité dans le milieu du surf, et «Changer la donne» (2019) de Michael Barnett qui raconte le parcours d’athlètes transgenres.

Le Festival des Fiertés n’oubliera pas la scène avec de la musique et le live au Royal Albert Hall de Sam Smith (sur HELLO), mais aussi de l’humour avec «Le Pride comedy Show» «une soirée inédite pour célébrer l’amour, la diversité et la fierté d’être qui on est», à voir sur Comédie le 19.

En ce mois des fiertés, nous vous avons préparé une sélection de pépites inédites sur CANAL+.





Toute la programmation du Festival des Fiertés est à retrouver ici.