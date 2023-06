Pirates des Caraïbes : vers un retour de Johnny Depp?

Ecarté de la saga «Pirates des Caraïbes» après son procès contre Amber Heard, Johnny Depp pourrait signer son retour dans la peau de Jack Sparrow. Le producteur Jerry Bruckheimer a affirmé qu'il adorerait le voir revenir.

Une bonne nouvelle pour Johnny Depp et les fans de Jack Sparrow. L'interprète du célèbre pirate pourrait revenir dans un sixième volet de «Pirates des Caraïbes», dont la franchise a engendré cinq films et rapporté plus de 4,5 milliards de dollars au box-office mondial.

«J'adorerais l'avoir dans le film»

Le réalisateur Jerry Bruckheimer, qui était invité à soutenir «Top Gun : Maverick» lors de la cérémonie des Oscars le 13 mars dernier, a déclaré qu'un nouvel opus était à l'étude. «Nous travaillons dessus. On verra ce qu'il en sort. Nous sommes très excités, je pense que nous allons avoir un scénario génial et nous en sommes proches», a-t-il indiqué.

Questionné sur un possible retour de Johnny Depp à l'affiche du sixième opus de la saga culte des années 2000, Jerry Bruckheimer a lâché : «Nous verrons bien. J'adorerais. J'adorerais l'avoir dans le film, c'est tout ce que je peux vous dire». Rien d'officiel donc, mais il n'en fallait pas davantage pour ravir les fans, dont beaucoup ont lancé des pétitions pour exiger le retour de l'acteur dans la franchise.

Convaincre Disney

Johnny Depp avait été écarté de «Pirates des Caraïbes» en raison du retentissant et très médiatique procès en diffamation l'opposant à son ex-femme Amber Heard, dans lequel les ex-époux s'accusaient mutuellement de violences conjugales.

Reste pour le producteur Jerry Bruckheimer à convaincre le service de streaming Disney, dont le sixième volet de «Pirates des Caraïbes» est un gros projet, de reprendre l'acteur. Ce dernier avait par ailleurs déclaré, après son procès, ne jamais pardonner à Disney de s'être éloigné de lui publiquement.