Succession : Brian Cox révèle ce qu'il a pensé de l'épisode final (SPOILERS)

Dans un entretien avec la chaîne britannique BBC, Brian Cox a expliqué ne pas avoir regardé le dernier épisode de l’ultime saison 4 de «Succession» dans laquelle il incarnait le personnage de Logan Roy. Et qu’il n’a aucune intention de le faire à l’avenir.

Il est déjà passé à autre chose. Plus d’une semaine s’est écoulée depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 4 de «Succession» - qui a été presque unanimement salué par la critique – et Brian Cox n’a toujours pas pris le temps de le regarder. Pis, il n’a aucune intention de le faire. Ni demain, ni jamais, a-t-il révélé dans une interview accordée à la chaîne britannique BBC.

«Je n’ai jamais aimé me regarder, pour commencer. Et à cause de ce qui est arrivé à Logan, j’ai perdu tout intérêt à le faire», confie le comédien de 77 ans dont le personnage, Logan Roy, le patriarche qui a dominé de sa présence tous les épisodes de la série créée par Jesse Armstrong jusqu’à son décès dans l’épisode 3 de cette ultime saison 4. Brian Cox explique également ne pas avoir besoin de regarder ce dernier épisode pour savoir comment tout cela se termine. Il avait déjà son idée sur la question, et il avoue être déjà passé à autre chose.

«Je savais comment ça allait se terminer, car je savais que Logan aurait déjà tout arrangé. Donc j’ai compris, qu’à la fin, Logan gagne encore – même s’il est mort », s’amuse l’acteur, avant de redevenir plus sérieux. «C’est une situation étrange. Je ne m’accroche pas aux choses. Quand c’est terminé, c’est fini, je passe à la suite», dit-il, avant d’offrir son analyse de l’épisode final dont il a eu entendu parler, évidemment.

«Les personnes riches deviennent de plus en plus déconnectées. Tellement séparés du reste de la population. C’est ce que notre série racontait. Et, de manière compréhensible, ils ont eu ce qu’ils méritaient à la fin. Apparemment ! Puisque je n’ai pas vu l’épisode final», lance-t-il.