Superman : Jack Quaid (The Boys) doublera le superhéros dans la série animée diffusée sur Adult Swim

Un autre style de super-héros. Connu pour son rôle de Hughie dans «The Boys» – une série satirique sur les êtres dotés de super-pouvoirs – Jack Quaid vient officiellement d’être annoncé au casting de la série animée animée «My adventures with Superman» attendue le 6 juillet prochain sur la chaîne Adult Swim.

Le comédien, également aperçu au générique du cinquième volet de «Scream» sorti en 2022, s’occuper de doubler le personnage de Clark Kent, alias Superman, au moment où celui-ci débarque à Metropolis. C’est l’actrice Alice Lee qui prêtera sa voix à Lois Lane, tandis qu’Ismael Sahid sera Jimmy Olsen.

«Je peux le faire ! Je vais cacher mes pouvoirs et être un homme normal menant une vie normale, et ça commence maintenant», entend-on le héros dire dans la bande-annonce. À cet instant, Lois n’a aucune idée de la double personnalité de Clark Kent, dont la maladresse manque parfois de dévoiler ses pouvoirs, et sa véritable identité.