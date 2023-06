Channels : quelle est cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram ?

Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité similaire aux chaînes Telegram, permettant aux utilisateurs de suivre de plus près les créateurs sur l'application.

Appelée «Channels», cette nouvelle fonctionnalité a été déployée en France ce mardi. Son objectif est de renforcer les liens entre les personnalités et leurs abonnés. Certaines personnalités françaises, telles que Léna Situations ou Just Riadh, l'ont déjà adoptée. On peut également y retrouver des personnalités américaines comme Jennifer Lopez.

Cette nouveauté d'Instagram est très similaire aux chaînes Telegram, qui ont été lancées aux États-Unis en février dernier, mais ce n'est que mardi que cela a été testé en Europe. Instagram souhaite certainement se renouveler pour concurrencer davantage TikTok, et joue sur les relations entre les stars et leurs abonnés.

Il s'agit de chaînes de diffusion, alimentées par Messenger, un outil de messagerie public à sens unique permettant aux créateurs de communiquer directement avec leurs abonnés à grande échelle, sans limite de temps comme les stories. Les créateurs peuvent les utiliser pour tenir leurs abonnés informés en utilisant du texte, des photos, des vidéos, des notes vocales et des sondages. Les abonnés peuvent réagir au contenu et participer aux sondages, avec de nouvelles fonctionnalités à venir. Seuls les créateurs peuvent envoyer des messages.

Get updates from your fave creators with broadcast channels





We’re testing a way for creators to invite followers to join their public chat for announcements and updates, where you can read and react to messages and vote in polls pic.twitter.com/mP5XfGFdoE

— Instagram (@instagram) February 16, 2023