Emily in Paris : le tournage de la saison 4 ne reprendra pas avant l'automne 2023

Le site américain Variety vient d’annoncer en exclusivité que c’était au tour du tournage de la saison 4 d’«Emily in Paris» d’être interrompu en raison de la grève des scénaristes à Hollywood, mais surtout qu'il pourrait ne reprendre qu’à l’automne prochain.

Une pause collective. Selon une information exclusive du site américain Variety, le tournage de la saison 4 de la série «Emily in Paris» – qui devait débuter à la fin de l’été dans la capitale française – vient d’être officiellement repoussé de 2 mois en raison de la grève des scénaristes.

Pour le moment, la production espère pouvoir reprendre à l’automne. Une prolongation de la grève pourrait toutefois forcer un nouveau report du tournage, précise Variety. «Emily in Paris» n’est pas la seule fiction impactée par l’échec des négociations avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui regroupe les grands studios de cinéma, les chaînes de télévision, et les plates-formes de streaming (Disney+, HBO Max, Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, Paramount+,...).

Récemment, il a été annoncé que le tournage de la saison 4 de «The Mandalorian» était à l’arrêt, avec une estimation d’une reprise potentielle en novembre prochain. D’autres productions ont toutefois décidé de passer outre la grève, comme les saisons 2 de «House of the Dragon» par HBO,et du «Seigneur des Anneaux» sur Amazon Prime Video. Un choix vivement critiqué dans le milieu.