Sugar : tout savoir sur la nouvelle série d'Apple TV+ avec Colin Farrell

Annoncée en 2022, «Sugar» verra Colin Farrell tenir le premier rôle dans une histoire de détective privé opérant à Los Angeles. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait à propos de la série en développement pour Apple TV+.

Une nouvelle enquête programmée. Après True Detective, Colin Farrell s’apprête à enfiler de nouveau le costume d’un détective privé, cette fois dans «Sugar», une série annoncée en développement pour Apple TV+ en 2022. Et voici tout ce qu’on sait actuellement à propos de cette fiction créée par Mark Protosevich (Je suis une légende), et réalisée par Fernando Meirelles (The Constant Gardener, Les Deux Papes).

De quoi parlera la série ?

Très peu d’informations sur le scénario ont été dévoilées pour le moment. La plate-forme de streaming s’est contentée d’annoncer que Sugar proposerait «un regard contemporain et révolutionnaire du genre autour de l’histoire d’un détective privé opérant à Los Angeles», précise le site américain Variety.

Qui sera au casting ?

Colin Farrell tiendra le rôle principal à l’écran, et devrait probablement incarner le fameux détective privé (du moins, on suppose). Il donnera la réplique à James Cromwell, acteur aperçu récemment au générique de la série à succès Succession, sans pour autant savoir quoique ce soit à propos de son rôle.

Le reste du casting comptera sur les présences de Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), Amy Ryan (Only murders in the building), Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Alex Hernandez (Bloodshot), ou encore Lindsay Pulsipher (True Blood).

Quand sera-t-elle diffusée ?

Là encore, aucune information n’a filtré pour le moment. L’annonce de sa mise en production a été réalisée en 2022. On attend toujours des nouvelles d’Apple TV+.