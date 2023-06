Tom Holland : «épuisé émotionnellement» par le tournage de la série «The Crowded Room», l’acteur annonce devoir prendre une pause

Tom Holland annonce «prendre une année sabbatique» après avoir été «émotionnellement épuisé» par le tournage de la série «The Crowded Room», disponible sur Apple TV+ à partir du 9 juin.

Sauver le monde sous le costume de Peter Parker n’était rien à côté... Son rôle de jeune homme perturbé dans la série «The Crowded Room» a totalement abattu Tom Holland. La série, qui sera diffusée à partir de ce 9 juin sur Apple TV+, est vaguement basée sur la vie de Billy Milligan, un jeune homme accusé de crimes dans les années 1970, qui avait reçu un diagnostic de trouble dissociatif de l'identité.

Tom Holland explique devoir prendre une année sabbatique car le tournage a été éprouvant en tant qu’acteur, mais aussi à cause de sa casquette de producteur, qui a été très stressante à porter. «Nous explorions certaines émotions que je n'avais certainement jamais ressenties auparavant», a déclaré l'interprète de Spider-Man dans une récente interview pour Extra. «Et en plus de cela, être un producteur confronté au genre de problèmes quotidiens qui accompagnent n'importe quel plateau de tournage a ajouté un niveau de pression supplémentaire». Et d’ajouter : «J'ai vraiment apprécié, mais encore une fois, le show m'a brisé.»

Accroché à son personnage

Depuis la fin du tournage, le compagnon de Zendaya a ralenti le rythme pour ne se consacrer qu'à des activités calmes auprès de ses proches. «Je vois ma famille. J'ai vu mes amis. J'ai joué au golf. Je suis allé, vous savez, au magasin de jardinage et j'ai acheté des plantes et fait de mon mieux pour les garder en vie et tout ce genre de choses.»

«Je ne suis pas étranger aux aspects physiques du travail pour les besoins d’un film d'action», tient-il encore à dire, pour souligner le fait que sa fatigue est bien psychique et pas physique. «L'aspect mental, ça m'a vraiment abattu et il m'a fallu beaucoup de temps pour récupérer après, pour revenir en quelque sorte à la réalité.»

L'acteur confie qu'après plusieurs mois de tournage, il a eu du mal à se détacher de son personnage. «Je me voyais en lui, mais dans ma vie personnelle», a déclaré Holland à EW. «Je me souviens avoir eu un petit effondrement à la maison et d'avoir pensé, 'Je vais me raser la tête. Je dois me raser la tête parce que je dois me débarrasser de ce personnage.' Et, évidemment, nous étions à mi-tournage, alors j'ai décidé de ne pas le faire… C'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant», insiste-t-il.

Dans la mini-série «The Crowded Room», composée de 10 épisodes, Tom Holland incarne un adolescent antisocial arrêté après une fusillade au Rockefeller Center en 1979. Il est victime d’amnésie partielle et nie être responsable.

L’inspectrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried) tente de s'en assurer, et son enquête lève le voile sur l'enfance douloureuse de Danny. «The Crowded Room» est inspirée de l'histoire vraie de Billy Milligan, un Américain arrêté pour le viol de trois jeunes femmes dans les années 1970, qui sera finalement acquitté car jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l’identité.

«J’espère que les spectateurs de 'The Crowded Room' auront plus de respect et de sympathie pour les personnes souffrant de problèmes mentaux. J’espère qu’ils en apprendront beaucoup plus sur notre habilité à s’en sortir», a commenté l'acteur Tom Holland («Spider-Man») dans une interview pour Variety.