Bryan Cranston : l'acteur annonce la date de son départ à la retraite à la surprise générale

Dans un entretien avec l’édition britannique du site de GQ, Bryan Cranston a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2026. Le comédien de 67 ans souhaite pouvoir passer plus de temps avec son épouse, Robin.

Une annonce totalement inattendue. C’est dans un portrait qui lui est consacré dans l’édition britannique de GQ que Bryan Cranston a laissé entendre être prêt à prendre sa retraite, et ainsi mettre un terme à sa carrière d’acteur. Il précise que l’année 2026 pourrait être sa dernière année passée à jouer la comédie. Que fera-t-il après cela ? L’homme de 67 ans souhaite tout simplement consacrer plus de temps à son épouse, Robin, à qui il a rendu hommage.

«Je veux changer de paradigme une nouvelle fois. Lors des 24 années qui se sont écoulées, Robin a mené sa vie en fonction de mes projets. Elle a été le ‘plus 1’, la femme d’une célébrité. Elle a été obligée de pivoter afin d’ajuster sa vie à la mienne. Elle en a retiré des bénéfices, mais de manière inégale. Je veux rétablir un équilibre. Elle le mérite», explique le comédien qui sera présent au générique du prochain film de Wes Anderson, «Asteroid City», le 21 juin prochain.

Connu pour ses rôles dans les séries «Malcolm» et « Breaking Bad», Bryan Cranston s’est imposé sur le tard comme un des acteurs les plus talentueux d’Hollywood. Il a récemment brillé dans la série «Your Honor» dans le rôle d’un juge prêt à mettre en péril sa carrière, après que son fils ait tué accidentellement le fils du parrain de la mafia local. Il nous tarde de voir quels seront ses projets dans les trois années qui lui reste.