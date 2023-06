Magic System : diplômé d'HEC Paris, le leader du groupe enflamme la cérémonie de remise des prix

Le leader du groupe Magic System A’salfo a décroché cette année un master de la prestigieuse école HEC Paris. L’occasion pour l’artiste d’enflammer la scène lors de la remise des diplômes.

Un étudiant de renom et une cérémonie en musique. Alors que le chanteur ivoirien A’salfo, leader du groupe Magic System, a obtenu cette année un master en management au sein d'HEC Paris, l’artiste a fait sensation lors de la cérémonie de remise des diplômes, dimanche dernier.

Et pour cause, pour fêter son diplôme, le chanteur de 44 ans a repris sur l'estrade l'un des tubes qui a fait la renommée de son groupe. En tenue d'étudiant, il a ainsi interprété, accompagné de ses comparses, le titre «Magic in the air», devant un parterre survolté.

Cette année nous avions un diplômé spécial dans les rangs de l’Executive Master @HECParisExecEd





Merci & pour avoir enflammé la cérémonie de remise des diplômes 2023

Une nouvelle que l'école HEC Paris a partagée sur ses réseaux, remerciant A'saflo d'avoir enflammé la cérémonie de remise des diplômes 2023. Une performance qui devrait rester dans les mémoires.