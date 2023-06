Pedro Pascal raconte la fois où un conducteur lui a craché dessus après un incident en voiture

Dans un entretien croisé avec Steven Yeun organisé par le site américain Variety, Pedro Pascal a raconté une anecdote hilarante sur un incident malencontreux, survenu au volant de sa voiture, et qui lui a valu de se faire cracher dessus par un conducteur en colère.

Pertes et crachats. Dans une interview croisée entre acteurs organisée par le site américain Variety, Steven Yeun et Pedro Pascal ont eu l’opportunité de partager quelques anecdotes sur leurs déboires personnels. Alors que le premier s’est récemment fait remarquer au casting du film «Acharnés» sur Netflix – qui raconte l’histoire d’une dispute entre automobilistes qui dégénère – l’acteur de la série «The Last of Us» en a profité pour lui raconter une récente altercation vécue au volant de sa voiture, qui s’est terminée avec «une énorme coulure de salive» sur son véhicule.

«Hier était une de ces journées. J’ai eu trois incidents au volant, et j’étais en tort à chaque fois. J’ai coupé la route de quelqu’un, et j’ai jeté un œil, et il y avait cette énorme coulure de salive – comme s’il s’agissait d’un effet spécial – qui dégoulinait sur la fenêtre côté passager. Et ma sœur était là ‘Bord… !’», explique-t-il. «Il m’a craché dessus. J’étais sous le choc. Cela n’a généré aucune rage chez moi. Cela m’a rendu humble et choqué, ça m’a fait un peu peur aussi, ça m’a dérangé», poursuit Pedro Pascal.

«Je me demande si ta prise de conscience à cet instant de ne pas t'énerver ne vient du fait de reconnaître que cette personne tente d’entrer en contact avec toi d’une certaine façon», s’amuse Steven Yeun. «Ils veulent que je boive leur salive. Je me suis senti coupable. Je me suis dit : ‘Et ben, les gens vivent des choses terribles’», a répondu Pedro Pascal, qui a également avoué n’avoir toujours pas regardé le dernier épisode de «The Last of Us», en raison de l’attachement émotionnel qu’il a développé pour la série.