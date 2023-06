Winning Time, saison 2 : la rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird au cœur de la bande-annonce

La chaîne américaine HBO Max vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de «Winning Time», la série consacrée à la dynastie des Lakers de Los Angeles en NBA dans les années 1980. Et leur rivalité avec les Celtics de Boston de Larry Bird.

Les meilleurs ennemis. Après une première saison réussie, et saluée à la fois par la critique et le public, «Winning Time» s’apprête à faire son retour sur le petit écran le 9 août prochain, avec un deuxième chapitre dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. On y retrouve le comédien Quincy Isaiah dans la peau d’Earvin ‘Magic’ Johnson, la star des Lakers de Los Angeles que les téléspectateurs avaient quitté au sommet après qu’il ait remporté son premier titre NBA en 1980 avec sa franchise.

Dans la saison 2, qui va couvrir la période allant de 1980 à 1984, la série pilotée par Adam McKay va voir la rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird, la star des Celtics de Boston, monter d’un cran. «Ils ont gagné leur titre, nous avons le nôtre. Rien de tout cela ne compte car ce n’était pas contre eux», lance le coach des Lakers, Pat Riley (Adrien Brody), dans la bande-annonce. Durant les années 1980, le duel entre les deux équipes tiendra en haleine les fans de basketball du monde entier, grâce notamment à leurs trois oppositions en finale NBA.

Au casting, on retrouve également Sean Patrick Small dans le role de Larry Bird, John C. Reilly dans celui du propriétaire des Lakers, Jerry Buss, Jason Clarke sous les traits de Jerry West, Jason Segel dans le rôle de Paul Westhead, Solomon Hughes dans celui de Kareem Abdul-Jabbar, ou encore Hadley Robinson sous les traits de Jeanie Buss, la fille de Jerry Buss qui dirige aujourd’hui la franchise californienne.