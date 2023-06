Ezra Miller : l’acteur controversé de The Flash évoque les scandales lors de l’avant-première du film

L’acteur controversé Ezra Miller a évoqué mardi, lors de l’avant-première du film «The Flash» dont il est la star, les accusations de mauvaise conduite qui pèsent sur lui.

Ezra Miller remercie la Warner pour son soutien «dans ce contexte de sa vie». Lors de l'avant-première à Los Angeles du film «The Flash» qui s’est tenue ce mardi, l'acteur, qui s'était largement tenu à l'écart des projecteurs au cours de l'année écoulée, a fait sa première apparition publique depuis qu'il s'était excusé en août dernier pour ses diverses arrestations et controverses.

Il a parlé ouvertement des allégations d'inconduite portées contre lui et s’est ainsi adressé au PDG de Warner Bros. Discovery David Zaslav, aux chefs de Warner Bros. Film Group Michael De Luca et Pam Abdy, et aux administrateurs de DC Studios James Gunn et Peter Safran en les remerciant pour «(leur) grâce, (leur) discernement et (leurs) soins dans le contexte de (sa) vie», a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par Variety.

À la suite d'une très longue série d’incidents qui a noirci beaucoup de pages dans les magazines people, Ezra Miller avait notamment été accusé de cambriolage dans le Vermont en 2022, suite à l'enquête de la police sur son implication dans un vol qualifié dans une résidence privée.

Ses problèmes avaient commencé en 2020, après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de violenter une femme à l'extérieur d'un bar en Islande. Aucune accusation n'avait été déposée. L'acteur avait également été arrêté deux fois à Hawaï, dont une fois pour trouble à l’ordre public et harcèlement. Ezra Miller n'avait pas contesté le chef d'accusation de délit de trouble dans l'affaire d'Hawaï, et avait payé une amende de 500 dollars. L'accusation de harcèlement avait quant à elle été rejetée.

Des problèmes de santé mentale

En août 2022, l’acteur connu pour ses rôles dans «Afterschool», «We Need to Talk About Kevin», «Le Monde de Charlie» ou encore «Les Animaux fantastiques», avait annoncé souffrir de problèmes de santé mentale et avoir débuté un traitement après plusieurs arrestations par la police.

«Etant récemment passé par une période de crise intense, je comprends désormais que je souffre de problèmes complexes de santé mentale et j'ai commencé à suivre un traitement», avait déclaré l'artiste dans un communiqué transmis à l'AFP par ses représentants. «Je veux présenter des excuses à tous ceux que j'ai pu inquiéter et bouleverser par mon comportement passé», avait-il ajouté, assurant aussi vouloir «accomplir le travail nécessaire afin de renouer avec une période saine, sûre et productive de (sa) vie.»

Alors que ses déboires avaient soulevé des questions quant au futur du film «Flash» et, au-delà, à sa carrière, le projet qui le voit renfiler le costume de super-héros qu’il avait déjà porté dans plusieurs grosses productions comme «Justice League», avait poursuivi son chemin.

Les studios avaient toutefois annoncé à l'avance que la première à Los Angeles serait le seul engagement pour la promo du film pour Ezra Miller. Selon Rolling Stone, le comportement de l'acteur sur les tournages et ses «fréquents accès de colère» avaient déjà bien irrité la Warner et DC, avant même ses récentes frasques... Sera-t-il au casting d'un futur projet après «The Flash» ? Le succès de la superproduction au budget de 220 millions de dollars et réalisée par Andy Muschietti, en décidera sûrement...

«The Flash» est sorti ce mercredi 14 juin en France (et vendredi aux Etats-Unis).