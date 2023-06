Game of Thrones : Emilia Clarke confirme son absence du spin-off sur Jon Snow (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain Extra, Emilia Clarke a confirmé qu’elle ne ferait aucune apparition dans le spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow. Pour des raisons évidentes aux yeux des fans qui ont regardé la série dans son intégralité.

Pas de miracle, ni de flashback. Emilia Clarke est passée à autre chose, et sera prochainement au générique de «Secret Invasion», la série Marvel dans laquelle elle donnera la réplique à Samuel L. Jackson et Olivia Colman, à partir du 21 juin sur Disney+. Interrogée par le site américain Extra lors de l’avant-première, la comédienne a confirmé n’avoir aucune intention de regarder «House of the Dragon», et mis fin aux rumeurs qui voudraient qu’elle puisse faire une apparition dans le spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow.

«Je ne crois pas. Kit (Harington, l’interprète de Jon Snow), je t’apprécie beaucoup ! Je regarderai cette série parce que c’est toi. Ou je te dirai que je l’ai regardé. Mais il ne m’a pas appelé», explique-t-elle en faisant semblant d’être contrariée. Avant d’ajouter. «Et pour info, tu m’as tué… spoiler alert !», s’amuse-t-elle, en faisant référence à la dernière interaction entre leurs deux personnages, dans les ultimes épisodes de «Game of Thrones», où Jon Snow fini par tuer Daenerys Targaryen avec un couteau.

Concernant le spin-off consacré à Jon Snow, il y a eu peu d’informations à se mettre sous la dent depuis l’annonce, l’an dernier, que la série en était au premier stade de son développement. On est désormais certain que Daenerys Targaryen ne fera pas d’apparition sous la forme d’un fantôme ou dans un flashback. En décembre dernier, Kit Harington avait précisé que le spin-off explorerait le devenir de Jon Snow après sa décision de partir vivre au-delà du Mur.

«Il doit vivre sa vie en pensant à la façon dont il a tué Dany, en pensant à Ygrid mourant dans ses bras, et en pensant à la façon dont il fait exécuter Olly par pendaison. Je pense que là où nous le laissons à la fin de la série, il y avait toujours ce sentiment… Nous voulions croire que ce petit sourire laisse entendre que les choses vont bien. Mais il ne va pas bien», avait expliqué l’acteur.