Kevin Spacey accusé d'agressions sexuelles : l'acteur déchu affirme que des «gens sont prêts à l'embaucher»

Kevin Spacey dit que «les gens sont prêts à (l)'embaucher» s'il est innocenté des accusations d'agression sexuelle à Londres.

Persona non grata à Hollywood, Kevin Spacey dit ne pas se faire de souci quant à son retour sur le devant de la scène, s'il est innocenté des allégations d'agression sexuelle portées contre lui à Londres, où son procès de quatre semaines se tiendra à partir du 28 juin.

Dans une récente interview, l'ancien de «House of Cards» a déclaré que des gens étaient déjà intéressés par le fait de travailler avec lui. «Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui sont prêts à m'embaucher dès que je serai dégagé de ces accusations à Londres. Dès que cela arrive, ils sont prêts à aller de l'avant», a déclaré Spacey au magazine ZEIT.

Kevin Spacey a également déclaré que «c'est une période où beaucoup de gens ont très peur d’être annulés s’ils me soutiennent». L'acteur avait comparu devant le tribunal le mois dernier par vidéo où il a été confirmé que le procès commencerait ce 28 juin. Kevin Spacey avait précédemment plaidé non coupable de douze chefs d'accusation concernant des infractions présumées contre quatre hommes, qui auraient eu lieu entre 2001 et 2013. Quatre hommes l'ont accusé d'agression sexuelle et deux affirment avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec lui.

Il est notamment accusé d'avoir forcé cet homme «à s'engager dans un rapport sexuel non consenti», avait indiqué en novembre le service du procureur, lorsqu’il avait autorisé la police à ajouter ces nouvelles charges au dossier déjà bien rempli de l'acteur. En juillet dernier, Spacey avait nié quatre chefs d'agression sexuelle et une allégation de se livrer à une activité sexuelle sans consentement. En janvier, il avait nié sept chefs d'accusation supplémentaires.

«On se souviendra de mon travail»

Kevin Spacey dit espérer que le procès ira dans le même sens que l'affaire Anthony Rapp, dans laquelle il avait déjà été accusé d'inconduite sexuelle. «Au moment où un examen minutieux est appliqué, ces choses s'effondrent», a déclaré Spacey à ZEIT. «C'est ce qui s'est passé dans le procès Rapp, et c'est ce qui se passera dans cette affaire.»

En ce qui concerne sa réputation, Kevin Spacey estime que «dans dix ans, ça ne voudra plus rien dire. Mon travail vivra plus longtemps que moi, et c'est ce dont on se souviendra».



Déchu à Hollywood depuis fin 2017, «où il a perdu son travail, sa réputation, beaucoup d'argent et beaucoup d'amis», comme l’écrit le Zeit, l’Américain accusé d'agression sexuelle au Royaume-Uni, a cependant reçu un prix cinématographique en Italie en janvier dernier. Il s'agit de «L'étoile» de la Mole Antonelliana, une récompense décernée par cette institution de Turin qui abrite le Musée national du cinéma, et avait invité l'acteur à diriger une master-class.

Ce prix lui avait été attribué «en signe de reconnaissance pour avoir apporté avec ses films une contribution esthétique et d'auteur au développement de l'art dramatique», précisait un communiqué relayé par l’AFP.

Si Kevin Spacey est condamné à Londres, il pourrait être passible d'une peine de prison. Mais s'il est déclaré non coupable, il pourrait peut-être faire un retour similaire à celui de Johnny Depp.