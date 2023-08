«Monarch : Legacy of Monsters» : date de sortie, casting, intrigue…Voici tout ce que l’on sait sur la série d’Apple TV+

Attendue sur Apple TV+, la série «Monarch : Legacy of Monsters» explorera une partie inédite de l'histoire de Godzilla. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos.

Un projet titanesque. Depuis 2014, et le succès du film «Godzilla», le MonstroVerse n’a cessé de se développer. D’abord au cinéma avec les suites que sont «Kong : Skull Island», «Godzilla : King of the Monsters», et «Godzilla vs. Kong», et bientôt à la télévision avec la série «Monarch : Legacy of Monsters», qui est actuellement en production pour Apple TV+, avec Matt Fraction et Chris Black dans les rôles de showrunners. Et Matt Shakman (WandaVision) à la réalisation des deux premiers des 10 épisodes qui composent la saison 1.

Quand la série sera-t-elle disponible ?

C’est dans le courant de l’année 2024, sur Apple TV+, que les téléspectateurs pourront découvrir la série. Pour le moment, la plate-forme de streaming n’a pas dévoilé de date précise de lancement. Les premières images viennent d'être présentées. Le tournage a débuté en juillet 2022, et s’est installé pendant 2 semaines au Japon en août de la même année. Donc il n’est pas impossible qu’une première bande-annonce puisse voir le jour d’ici la fin de l’année 2023, ou début 2024.

Qui sera au casting de la série ?

La série «Monarch : Legacy of Monsters» pourra compter sur la présence au générique de Kurt Russell et son fils, Wyatt Russell. Le premier est connu pour ses rôles dans «Tombstone», «Les Gardiens de la Galaxie» ou encore «Les Huit Salopards». Son fils, né de sa relation avec Goldie Hawn, a récemment joué dans «Falcon et le Soldat de l’Hiver», «Overlord», ou encore «22 Jump Street». Kiersey Clemons (Dope), Joe Tippett (Mare of Easttown), Mari Yamamoto (Tokyo Vice), Ren Watabe, Anna Sawai, Josh Collins, ou encore Anders Holm (Workaholics) seront également présents au casting. On notera aussi la présence de l’actrice française Elisa Lasowski, aperçue dans la série «Versailles» sur Canal+.

De quoi parlera la série ?

Les films précédents ont permis d’introduire l’existence de plusieurs monstres à travers le monde. La série «Monarch : Legacy of Monsters» suivra les agissements d’une famille tentant de révéler les secrets de l’organisation gouvernementale connue sous le nom de Monarch, avec laquelle elle entretient des liens mystérieux.

Il sera intéressant de voir comment l’arc narratif des humains – souvent considéré comme le plus faible dans le contexte du MonstroVerse – sera développé dans la série. On a également hâte de voir quels seront les monstres qui se dresseront sur le chemin de Godzilla.