The White Lotus, saison 2 : la réponse cinglante de Haley Lu Richardson à ceux qui détestent son personnage

Invitée du podcast «Just for Variety», la comédienne Haley Lu Richardson a confié avoir été surprise par la réaction hostile de certains fans de «The White Lotus» après la diffusion des premiers épisodes de la saison 2. Une notoriété à laquelle elle n’était pas habituée.

Sa première expérience avec le succès. Avant d’incarner le personnage de Portia dans la saison 2 de la série acclamée «The White Lotus», Haley Lu Richardson était habituée à des rôles plutôt confidentiels (Columbus, Unpregnant). Sa participation à la fiction pilotée par Mike White, et diffusée sur HBO Max, a totalement bouleversé son rapport à la notoriété. Et pas forcément de manière agréable.

«Je n’avais jamais été dans cette situation auparavant, et cela m’a blessé. Après la diffusion des deux premiers épisodes, je voyais des choses et des propos tenus à propos de Portia, et je le prenais personnellement. Je ne savais pas comment réagir et comment le prendre», a-t-elle confié au micro du podcast «Just for Variety». L’actrice de 28 ans a fini par comprendre que c’était une bonne chose de voir le public réagir de la sorte. Mais certains détails continuaient de l’énerver.

«Une des choses que je trouvais injuste et exagérée venait des gens qui affirmait que Portia était horrible, et qu’elle était la vilaine de l’histoire. Pour moi, il est impossible de voir cette jeune femme et d’en arriver à cette conclusion. Ces gens feraient mieux de suivre une thérapie», lance-t-elle.

Une mort à coup de sabre

Si Haley Lu Richardson n’a pas confirmé sa présence au casting de la saison 3 de «The White Lotus», elle a affirmé qu’elle aimerait voir Portia tuer Greg, le mari de Tanya, sa patronne incarnée par Jennifer Coolidge, dont l’assassinat a été commandité par ce dernier. Et elle a une idée bien précise de la manière dont elle aimerait que cela se déroule.

«Jon (Gries, qui joue le rôle de Greg dans la série) et moi avons joué dans le premier film de ma carrière, ‘The Last Survivors’. J’étais l’héroïne et il était le méchant. Je le tue à la fin du film avec un sabre de samouraï», dit-elle, avant de fantasmer sur sa présence à l’écran dans une saison 3 qui se déroulera en Thaïlande. «Portia pourrait être quelque part en Asie avec un sabre de samouraï, pour tuer Greg», s’amuse-t-elle.