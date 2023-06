Séries : 15 nouvelles saisons à voir cet été

Les vacances sont un moment privilégié pour binge watcher durant des heures. Bonne nouvelle, ces 15 suites de séries sont ou seront très prochainement disponibles.

Delete me : watch me, depuis le 4 juin (Canal+ Séries/MyCanal)

Après le cyberharcèlement et le revenge-porn, la série norvégienne sur la vie de lycéennes victimes des réseaux sociaux, «Delete Me», aborde un nouveau sujet hautement délicat, celui du viol. «Sanna, influenceuse, s’accroche à son rêve de réussite. Tout dérape lorsque la jeune femme, active sur Hornyfans, réseau spécialisé dans les contenus érotiques, dit avoir été violée. L’homme qu’elle accuse nie en bloc.»

Black Mirror, saison 6, en juin (Netflix)

Quatre ans après le dernier épisode en date, la fameuse série d'anthologie «Black Mirror», dystopie aux scénarios prémonitoires primée aux Emmy Awards, revient cet été avec «cinq nouveaux cauchemars», «cinq nouvelles hallucinations», «cinq nouvelles claques mentales» comme l'annonce Netflix, en bref cinq nouveaux épisodes concoctés spécialement pour remplir nos esprits d'êtres humains ultra-connectés de nouvelles angoisses existentielles. Aaron Paul, Zazie Beetz, Kate Mara, Salma Hayek Pinault et Annie Murphy font partie du cast.

Outlander, saison 7, le 17 juin (Starz/Netflix)

La première moitié de la septième saison de la série basée sur les romans de Diana Gabaldon arrivera dès le 16 juin sur la chaîne américaine Starz et en US+24 sur Netflix en France. Selon la description officielle, cette saison 7 reprend les événements déchirants de la fin de la saison six, avec Jamie et Young Ian tentant de sauver Claire, avant qu'elle ne soit jugée et condamnée à tort pour le meurtre de Malva Christie. Leur mission est compliquée par le début d'une tempête géopolitique. Tandis que les armées marchent vers la guerre et que les institutions britanniques s'effondrent face à la rébellion armée, la révolution américaine éclate. A noter que la saison 7 devrait être l'avant-dernière de la série, mais qu'un spin-off intitulé «Blood of my Blood», un préquel centré sur les parents de Jamie Fraser, est en préparation.

The Bear, saison 2, le 22 juin (FX/Disney+)

La première saison suivait un jeune chef cuisinier qui rentre chez lui à Chicago pour gérer la sandwicherie italienne de sa famille après le suicide de son frère. Après avoir donné au restaurant familial une cure de jouvence qui a mis toute l'équipe sous pression, Carmen «Carmy» Berzatto (joué par Jeremy Allen White) continue de faire bouillir la marmite. Tandis que Richie (Ebon Moss-Bachrach) tente de superviser, Sydney (Ayo Edebiri) a du mal à recruter une équipe qui la respecte et Tina (Liza Colón-Zayas), Marcus (L-Boy) et le reste de l'équipe de cuisine travaillent pour obtenir leur diplôme d'école culinaire. «La saison 2 porte vraiment sur l'opportunité de prendre un nouveau départ et sur ce que cela signifie. À quoi ressemble le restaurant de rêve de Carmen et Sydney ? Mais aussi, en même temps, à quoi ressemble un restaurant de rêve en 2023 ? C'est ce genre de dilemmes qu'ils vont rencontrer», a confié à Variety le créateur de la série, Christopher Storer.

And Just Like That..., saison 2, le 22 juin (Max/prime video)

Depuis la mort de son mari, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) multiplie les histoires sans lendemain, mais une romance avec son ancien amour Aiden (John Corbett) pourrait changer la donne dans la saison 2 du spin-off de «Sex and the City», la fameuse série diffusée entre 1998 et 2004, qui suivait sans tabou les aventures amoureuses et sexuelles de quatre amies new-yorkaises. Désormais quinqua, Carrie et ses amies Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) continuent de partager leurs aventures sentimentales. Belle surprise pour la saison 2, l'actrice Kim Cattrall, alias Samantha Jones, qui n'était pas apparue dans la saison 1 pour cause de brouille avec Sarah Jessica Parker, devrait faire une apparition.

Warrior saison 3, le 29 juin (Max/prime video)

Annulé après deux saisons sur Cinemax et finalement sauvé par HBO, ce drame policier intense inspiré par un projet de Bruce Lee, et mis sur les rails par la propre fille du maître en arts martiaux Shannon Lee et le producteur Justin Lin («Fast & Furious»), «Warrior» transporte les téléspectateurs dans le San Francisco des années 1870, au coeur du plus ancien et plus grand quartier chinois des États-Unis. Là, Ah Sahm, un prodige des arts martiaux en mission pour retrouver sa sœur, se retrouve confronté à la violence extrême des gangs.

The Witcher saison 3, vol.1 le 29 juin, vol. 2 le 27 juillet (Netflix)

Plus fidèle aux livres d'Andrzej Sapkowski que les précédentes, selon la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich, cette saison 3, découpée en deux parties, sera la dernière pour Henry Cavill dans la peau du Sorcelleur Geralt, l’acteur britannique ayant décidé de quitter le rôle - lequel sera repris dans les saisons qui suivront (déjà deux d'annoncées) par Liam Hemsworth. Dans les nouveaux épisodes, Geralt (Cavill) continue de protéger Ciri. «Alors que monarques, mages et monstres du Continent rivalisent d'ingéniosité pour mettre la main sur Ciri de Cintra, Geralt la protège, bien décidé à repousser tous ceux qui essaient de s'en prendre à sa famille à peine réunie, annonce Netflix. De son côté, chargée de la formation de magicienne de la jeune fille et voulant en savoir plus sur ses pouvoirs inconnus, Yennefer les emmène à la forteresse d'Aretuza. Mais bien loin de la sécurité espérée, ils ne trouvent qu'un nid de vipères où les trahisons s'enchaînent sur fond de corruption politique et de magie noire. Pour s'en sortir, ils vont devoir tout risquer s'ils ne veulent pas se perdre à jamais.»

Tom Clancy's Jack Ryan, saison 4, le 30 juin (Prime Video)

Cette saison 4 de «Jack Ryan», thriller d’espionnage efficace toujours porté par John Krasinski («The Office») sera composé de six épisodes, avec deux disponibles chaque vendredi. Désormais directeur adjoint de la CIA, le héros est chargé d’enquêter sur la corruption qui œuvre en interne et découvre une série d'opérations suspectes.

What We Do in the Shadows, saison 5, le 13 juillet (FX)

Inspiré du film de 2014 du même nom de Taika Waititi, l'hilarant faux documentaire sur une bande de potes vampires confrontés aux aléas de la vie moderne est de retour avec de nouvelles aventures pour ses héros suceurs de sang. Les fans attendent particulièrement de connaître le destin de Guillermo (Harvey Guillén), qui espère depuis maintenant quatre saisons patiemment que son maître Nandor (Kayvan Novak) le transforme en vampire. Il pourrait en effet avoir sauté le pas dans les nouveaux épisodes, ce qui modifierait la dynamique avec les autres personnages. Il sera quoiqu'il arrive très drôle de voir comment Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) et Nandor (Kayvan Novak) vont réagir quand ils vont apprendre qu'il a essayé de se soustraire à leur contrôle.

Foundation, saison 2, le 14 juillet (Apple TV+)

Inspirée des célèbres romans de sience-fiction d’Isaac Asimov, et près de deux ans après une première saison époustouflante, la série «Foundation», qui relate l’histoire d’une bande d’exilés embarqués dans une mission de sauvetage de la planète et de reconstruction de la civilisation alors que l’Empire Galactique se meurt, sera de retour cet été avec une saison 2.



Au menu des nouveaux épisodes, «des crises meurtrières, des renversements d’alliances et des relations complexes qui s’avèreront déterminantes pour le sort de l’humanité (...) La tension monte à travers la galaxie. Tandis que les Cleons perdent de leur pouvoir, une reine vengeresse est à la tête d'une conspiration pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des dons psioniques qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même. La Fondation est entrée dans sa phase religieuse, promulgant l'Eglise de Seldon et provoquant la Seconde Crise : la guerre avec l'Empire.»

The Afterparty, Saison 2, le 14 juillet (AppleTV+)

Sam Richardson, Zoë Chao et Tiffany Haddish reviennent pour la nouvelle saison de la comédie policière dans laquelle chaque personnage a la possibilité de raconter sa version de l'histoire. La dernière fois, c'était un meurtre à l'afterparty d'une réunion de lycée qui devait être résolu. Cette fois, la mort survient après une fête de mariage où chaque invité devient un suspect. John Cho, Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Anna Konkle et Ken Jeong rejoignent le casting.

Futurama, saison 11, le 24 juillet (Hulu/Disney+)

Dix ans après la saison 10 de la série d’animation pour adultes de Matt Groening et David X. Cohen Fry, l'équipe de Planet Express revient pour une nouvelle série d'épisodes et de mésaventures. Avec une grande partie de la distribution vocale originale reprenant leurs rôles, cette résurrection ravira à coup sûr les fans d'animation, les amateurs de science-fiction et tous ceux qui recherchent une comédie riche en références à la culture pop, en irrévérence et en bêtise. Futurama raconte comment Philip J. Fry (Billy West), un livreur de pizza new-yorkais congelé accidentellement en 1999, se réveille mille ans plus tard, ce qui lui permet de se faire de nouveaux amis, dont le robot alcoolique Bender (John DiMaggio) et la cyclope Leela (Katey Sagal), dont il tombe amoureux.

Heartstopper, saison 2, le 3 août (Netflix)

Lycéens amis devenus petits amis, Nick (Kit Connor) et Charlie (Joe Locke) naviguent dans les prochaines étapes de leur relation, dans la saison 2 de cette chouette série britannique pour adolescents, tout en se préparant pour les examens, un voyage scolaire à Paris et le bal.

Only murders in the building, saison 3, le 8 août (Hulu/Disney+)

Meryl Streep et Paul Rudd rejoignent Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez alors que le trio de résidents d'un immeuble de luxe à New York passionnés par les histoires criminelles se prépare à affronter son affaire la plus médiatisée à ce jour. Cette saison, que Disney+ annonce «pleine d'humour et de suspense» à l'instar des deux précédentes, promet effectivement un nouveau meurtre que les héros vont prendre un malin plaisir à tenter de résoudre.

La Roue du Temps, saison 2, le 1er septembre (Prime Video)

La série fantastique basée sur les romans à succès de Robert Jordan reviendra pour une deuxième saison ce 1er septembre 2023. Pilotée par Rafe Judkins, la série plante son décor «dans un monde tentaculaire où la magie existe, et où seules certaines femmes sont en mesure de la pratiquer. L’histoire suit Moiraine (Rosamund Pike), une membre d’une organisation très puissante exclusivement composée de femmes appelée Aes Sedai, au moment où elle arrive dans le petit village des Deux-Rivières. Cela marque le début d’un périlleux voyage à travers le monde en compagnie de cinq jeunes hommes et femmes parmi lesquels pourrait se trouver le Dragon Renaissant, qui sauvera ou détruira l’humanité.»