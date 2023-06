Stranger Things : l'actrice de Terminator Linda Hamilton rejoint le casting

La série «Stranger Things» accueillera l'actrice Linda Hamilton, alias Sarah Connor dans la franchise Terminator, au casting de sa cinquième et dernière saison.

Surtout connue pour son rôle de Sarah Connor dans la franchise Terminator, Linda Hamilton, aperçue aussi dans les films «Le pic de Dante» et «Les Enfants du Maïs» ou encore la série «La belle et la bête», est annoncée au casting de la saison 5 de «Stranger Things».

Breaking News From #TUDUM





Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700

— Netflix (@netflix) June 17, 2023