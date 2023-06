Tom Cruise répond à Scarlett Johansson : «oui absolument», ils vont travailler ensemble

Alors que Scarlett Johansson a lancé la semaine dernière un appel du pied à Tom Cruise pour travailler avec lui, la star de «Mission Impossible» lui a répondu et s’est dit enthousiaste à l'idée d'une future collaboration.

Un duo inédit en perspective. L’interprète de «Mission impossible» a répondu favorablement à la requête de Scarlett Johansson. Jeudi dernier, l’actrice de 38 ans avait expliqué lors de la première à New York d'«Asteroid City» de Wes Anderson, qu’elle adorerait jouer un jour avec Tom Cruise. L’acteur n’a pas tardé à réagir, confirmant qu’il était tout à fait partant.

«Oui, ça arrivera absolument», a lancé la star de 60 ans, hier soir en Italie, à la première mondiale de «Mission impossible 7», alors qu'il était interrogé à ce propos par The Hollywood Reporter. Et l’interprète de «Top Gun» n’a pas tari d’éloge sur sa compatriote.

Scarlett Johansson est «incroyable»

Au micro, Tom Cruise n’a d’ailleurs pas manqué de complimenter Scarlett Johansson, lauréate d’un César d’honneur en 2014 et d’un BAFTA de la meilleure actrice pour sa performance dans «Lost in Translation», de Sofia Coppola, dix ans plus tôt.

«C’est une grande actrice et une star de cinéma», a lancé Tom Cruise. «J'ai suivi sa carrière tout au long de sa vie. Elle a un talent immense. Elle est très charismatique», a par ailleurs souligné l’acteur. Faisant allusion à leur future collaboration, il poursuit : «Ce serait amusant. Regardez, elle peut tout faire. Elle peut jouer la comédie, un drame, de l’action, du suspense. C’est quelqu’un qui vous attire (…) donc absolument cela va arriver», a conclu Tom Cruise, visiblement emballé.

Il ne reste plus qu’à trouver le projet adéquat et un créneau dans leurs agendas bien chargés.