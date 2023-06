Solar Opposites : on connait le nom de l'acteur qui va remplacer Justin Roiland au doublage

C’est l’acteur britannique Dan Stevens qui remplacera Justin Roiland au doublage du personnage de Korvo, dans la saison 4 de la série animée «Solar Opposites». Un recrutement officialisé par une courte vidéo publiée par la plate-forme de streaming américaine, Hulu.

Une officialisation hilarante. La série animée «Solar Opposites», dont la saison 4 sera lancée le 14 août prochain sur la plate-forme de streaming américaine Hulu, vient d’annoncer le recrutement de Dan Stevens (Legion) pour remplacer Justin Roiland au doublage du personnage de Korvo. Accusé de violences domestiques par son ex-compagne, ce dernier avait été débarqué de la fiction fin janvier dernier.

L’introduction officielle de l’acteur britannique a été parfaitement orchestrée, puisqu’une courte vidéo de moins de 2 minutes a été publiée afin de justifier le changement de voix de Korvo.

C’est donc après avoir reçu une fléchette dans la gorge, avant d’être traité par un rayon censé guérir la voix (qui ne fonctionne pas tout à fait donc), que Korvo voit ses cordes vocales changer de tonalité. Ce qui ne semble pas déplaire à Terry. La vidéo se termine avec l’introduction classique expliquant leurs origines et la manière dont ils sont arrivés sur Terre, mais cette fois avec le doublage de Dan Stevens.

Le comédien est connu pour avoir tenu le rôle principal de la série «Legion». Il a également incarné le personnage de Matthew Crawley dans «Downton Abbey», et était présent au générique de «Welcome to Chippendales» sur Disney+. C’est aussi lui qui prêtait ses traits au prince dans l’adaptation en live-action de «La Belle et la Bête», avec Emma Watson. Il sera prochainement au casting de «Godzilla x Kong : The New Empire» dont la sortie au cinéma est prévue dans le courant de l’année 2024.