Eve Angeli enceinte de son premier enfant à 42 ans

Eve Angeli a ce mercredi annoncé qu'elle allait devenir maman pour la première fois. La chanteuse de 42 ans dit «vivre un rêve éveillé».

Une femme au comble du bonheur. Eve Angeli a annoncé ce mercredi sur Instagram être enceinte. A 42 ans, la chanteuse explique qu’elle désirait cette maternité depuis plusieurs années.

«En cette journée du 21 Juin où nous célébrons la musique et le début de l’été, je voulais partager avec vous une grande nouvelle ! Je célèbre aussi la vie qui grandit en moi depuis quelques mois. Je désirais cette maternité depuis tant d’années que je commençais à me faire une raison et finalement je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j’espère que vous partagerez aussi ma grande joie. Love, Ève.»

En 2015, «après 17 ans d'amour», Eve Angeli avait rompu avec son manager et producteur Michel Rostaing. Il y a trois ans, elle s’est mariée à un homme dont l’identité est depuis soigneusement gardée secrète.

Depuis quelques années, elle faisait part de ses envies de grossesse, comme encore à l’automne dernier dans Public : «Chaque mois depuis trois ans, je suis triste en voyant que j’ai mes règles», avait-elle déclaré.

Pour 50’Inside, la chanteuse avait évoqué son désir d’enfant tardif. «Jusqu’à 35 ans, je n’ai pas ressenti de désir de maternité puisque j’étais moi-même encore une éternelle grande enfant. Il faut être très assise dans la vie et avoir le sens des responsabilités pour accueillir un enfant.» L’heure a donc sonné.