Harry Styles : le beau geste du chanteur en plein concert pour aider une femme enceinte

Harry Styles ne manque pas de tact. Interpellé lors de son concert mardi par une fan enceinte, le chanteur ne s’est pas fait prier pour lui permettre d’aller aux toilettes. Alors que la jeune femme a d’abord interpellé le chanteur pour l’aider à trouver un prénom pour son bébé à naître, elle a ensuite exprimé son besoin de faire une pause pipi.

L’artiste britannique n’a alors pas hésité à interrompre sa performance, lançant à son public : «Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est important qu’elle aille faire pipi, n'est-ce pas ? Je vais faire ça une fois. Si tu vas faire pipi, je fais une pause», poursuit l’artiste. «Si vous vous dépêchez, vous ne manquerez rien», insiste ce dernier tout sourire. Dès le retour de la jeune femme dans la salle, Harry Style a alors entonné un : «elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue», à la manière d’un supporter de football.

tá bom, mas imagine Harry Styles parar um show, p te esperar fazer xixi...pse, e ainda ajudar a escolher o nome do seu filho!pic.twitter.com/32mVcvhoLx — AliSDVAU E FICS NO (@_perdidinha) June 21, 2023

Grand prince, il a finalement accédé à sa dernière requête et a demandé au public de l’aider à choisir un prénom pour le bébé à venir, parmi quatre options proposées par la future maman : Stevie, Harley, Rafe et Caleb. Des prénoms qu'il a ensuite proposés un à un au public, afin de jauger la cote de popularité de chacun, selon les cris du public. Il s’est enfin adressé à sa fan. «Le boulot est fait, tu as un gagnant», a lancé la star, la laissant interpréter la popularité des prénoms d’après les réactions du public. Et de conclure : «Et tu n’as rien manqué du show».

Actuellement en tournée avec son «Love on tour», Harry Styles se produira samedi 24 juin en Belgique, puis en Allemagne. Il sera ensuite de passage en juillet en Espagne, au Portugal et en Italie.