Yellowstone : Taylor Sheridan s'exprime pour la première fois sur le départ de Kevin Costner

Dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter, Taylor Sheridan s’est exprimé pour la première fois à propos du départ de Kevin Costner de la série «Yellowstone», et des tensions qui ont conduit à la fin de la série.

Un respect à toute épreuve. Pendant 5 saisons, Kevin Costner a incarné avec force le personnage de John Dutton III dans «Yellowstone» qui, depuis, s’est imposée comme une des séries les plus populaires au monde. À tel point que plusieurs spin-off ont vu le jour, créant un monde qui survivra bien au-delà de la série originale. Et ça, Taylor Sheridan, le créateur de la fiction, n’est pas près de l’oublier. Dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, ce dernier a parlé avec un profond respect de sa relation avec l’acteur de 68 ans, et des raisons de son départ.

«Ma dernière conversation avec Kevin était à propos de ce projet de réalisation qui le passionnait. Lui et la chaîne se disputaient pour savoir quand il pourrait en finir avec ‘Yellowstone’. J'ai dit : ‘Nous pouvons certainement trouver le meilleur moment pour coller à la date qu’il souhaite pour son départ’. Ce que nous avons fait», explique Taylor Sheridan. «Mon opinion de Kevin en tant qu'acteur n'a pas changé. Son interprétation de John Dutton est symbolique et puissante… et il n’y a jamais eu de problème que lui et moi ne pouvions pas résoudre au téléphone», poursuit-il, laissant entendre que les deux hommes s’étaient quittés en bon terme. Jusqu’à ce que la dimension juridique ne vienne troubler leurs relations.

«Mais une fois que les avocats sont impliqués, les gens ne peuvent plus se parler et commencent à dire des choses qui ne sont pas vraies, et tentent de désigner des coupables en fonction des réactions de la presse ou du public. Il en a pris plein la tête et je ne sais pas si quelqu'un le mérite dans cette histoire. Son film semble être sa grande priorité, et il souhaitait passer à autre chose. J'espère bien que son film vaut le coup – et que ce sera un bon film», continue le créateur de «Yellowstone».