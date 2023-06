Barbie : Nicki Minaj et Ice Spice dévoilent leur adaptation rap du tube «Barbie girl» pour la BO du film

Alors que le long métrage de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling est attendu en salles le 19 juillet prochain, Nicki Minaj et Ice Spice signent une adaptation du tube «Barbie Girl» d’Aqua, pour la bande originale du film. Elles investissent l'univers de la célèbre poupée dans un clip débridé.

La bande originale du très attendu film «Barbie» se dévoile un peu plus. Après les titres signés Dua Lipa, Karol G ou encore PinkPantheress présentés ces dernières semaines, Nicki Minaj et Ice Spice ont partagé, ce vendredi, leur adaptation du célèbre tube d’Aqua «Barbie Girl». Un titre créé spécialement pour le film de Greta Gerwig. Et c’est une version résolument rap et girl power, rebaptisée pour l’occasion «Barbie World», que les deux stars ont imaginée.

Un clip très sexy

La sortie de ce nouveau titre s’accompagne tout logiquement d’un clip mettant en scène Nicki Minaj et Ice spice dans l’univers de Barbie. Un monde un peu plus débridé qu'à l'accoutumée. A l’image, les deux stars s’affichent en femmes fatales, ultra sexy. «Toutes les barbies sont jolies, toutes les barbies sont "bad"», lancent alors Nicki Minaj et Ice Spice, que l’on découvre notamment en amazones séductrices fendant les nuages à cheval sur des scooters des mers ou au volant de l'incontournable Cadillac de Barbie dans esprit très rap US.

Pour mémoire, tous les titres de cette BO interprétée par une pléiade d’artistes de renom, de Lizzo à Dua Lipa en passant par Ava Max, Charli XCX, Gayle, Tame Impala ou encore Ryan Gosling en personne, seront réunis sur un album disponible le 21 juillet. Au total, 17 morceaux ont été créés pour le long métrage.

De son côté, le film sortira en France le 19 juillet. En attendant, son irrésistible bande-annonce a déjà atteint plus de 33 millions de vues depuis sa mise en ligne début avril.