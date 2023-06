Secret Invasion : tout savoir sur Gravik, le méchant de la série Marvel avec Samuel L. Jackson

La série «Secret Invasion» voit Kingsley Ben-Adir incarner le méchant de l’histoire, Gravik, dont les capacités de nuisances semblent sans limite. S’il n’existe pas dans les comics, il semble être le mélange de plusieurs personnages qui existent dans la version papier.

Un vilain original et charismatique. La série «Secret Invasion» permet aux fans de Marvel de retrouver Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Après les événements de «Captain Marvel», ce dernier se retrouve une nouvelle fois face à la menace représentée par les Skrulls, une race extraterrestre capable de modifier leur apparence à volonté. Il avait d'ailleurs promis, avec Carol Danvers, d'aider les Skrulls à trouver une nouvelle planète où s’installer après leur conflit avec les Kree.

La série reprend 30 ans après cette promesse qui n’a jamais été tenue. Une trahison insupportable aux yeux de Gravik, qui n’était qu’un orphelin Skrull à l’époque, et qui a décidé de prendre les choses en main désormais. Son objectif est clair : exterminer l’espère humaine de la surface de la Terre et les remplacer par les Skrulls. La capacité de ces derniers à changer d’apparence leur offre un avantage non négligeable sur Nick Fury et ceux qui veulent les empêcher d’atteindre leur but.

Et Gravik, animé par un puissant désir de vengeance, semble disposer de nombreux coups d’avance sur ses poursuivants. Faisant déjà de lui un des méchants les plus fascinants de l’univers Marvel. Il ne dispose pas de super-pouvoirs à proprement parler, mais sa détermination et son intelligence stratégique promettent d’en faire un adversaire hors pairs.

Une mixité de personnalités

Quelles sont les origines de ce personnage ? Gravik n’existe pas dans le comics de 2008 dont «Secret Invasion» - qui représente un arc narratif bien particulier dans les aventures des Avengers - s’inspire. Mais si on analyse les traits de sa personnalité dans la série, il est possible de lui trouver des similitudes avec des Skrulls qui apparaissent dans la version papier.

Il possède ainsi des traits similaires à la princesse Skrull, Veranke. Elle est la fille de l’Empereur Dorrek et une extrémiste religieuse qui prétend que la destruction de la planète natale des Skrulls avait été annoncée par une prophétie. Elle est forcée à l’exil par son père, mais quand les Skrulls s’inclinent lors du conflit face aux Kree, c’est elle qui prend sa succession à la tête de l’Empire. Son plan est alors d’envahir la Terre, et de s’en emparer. En utilisant notamment à leur avantage leurs connaissances expertes des super-héros qui s’y trouvent.

Ce supervilain changera-t-il la face du MCU ?

Un autre personnage dont Gravik semble inspiré est Kl’rt, qui également connu comme le Super Skrull. Le premier ne semble pas posséder l’étendue des pouvoirs du second, mais dans le comics, Kl’rt est un guerrier désigné par l’Empereur Dorrek pour devenir la nouvelle évolution de l’espèce. Il possède en outre les pouvoirs combinés des Fantastic Four – qui n’existent pas dans la même temporalité que «Secret Invasion» - et se présente dans le comics comme un de leurs plus redoutables adversaires.

Les premiers épisodes de «Secret Invasion» indique clairement que Gravik s’apprête à causer des dommages importants sur Terre, et que son génie stratégique face à ceux qu’il considère comme ses ennemis est sans limite. Pour le moment. À la conclusion des six épisodes que compte la série, il se pourrait que ce méchant se révèle être un adversaire de poids dont les actions influenceront durablement le MCU pour les années à venir.