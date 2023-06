Ciné+ : un été 100% polar sur la chaîne Frisson

Les mois de juillet et août 2023 se placent sous le signe du polar sur Ciné+ Frisson, avec un été qui promet de nombreuses pépites.

Crimes, délits, enquêteurs de choc, suspense et fausses pistes… Le polar sera à l’honneur tout l’été sur Ciné+ Frisson, qui proposera tout au long de juillet et août une très alléchante sélection de longs-métrages, avec les classiques du genre et quelques pépites à sensations fortes.

Parmi les films programmés, figurent «La French» de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche (le 6 juillet à 20h50), «Black Rain» de Ridley Scott avec Michael Douglas (le 17 juillet à 20h50), «Seven» de David Fincher avec Brad Pitt (le 19 juillet à 20h50), «Infernal Affairs» 1 et 2 de Alan Mak avec Tony Leung (le 2 août à partir de 20h50), «Yakuza Princess» de Vicente Amorim avec Masumi et Jonathan Rhys-Meyers (le 23 août à 20h50), ou encore «Midnight Silence» de Oh-Seung Kwon avec Wi Ha-Joon le 30 août à 20h50.

A noter que tous ces films, et bien d’autres, sont aussi à retrouver à toute heure sur myCanal.