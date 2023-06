You, saison 5 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

En mars dernier, «You» a été renouvelée pour une cinquième et ultime saison. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Un succès international. C’est en 2018, sur la chaîne américaine Lifetime, que la première saison de «You» a été lancée. Alors que la saison 2 était en développement, Netflix a eu la bonne idée de s’en emparer, pour finalement en faire une des fictions les plus populaires de sa génération. L’acteur Penn Badgley y incarne le personnage de Joe Goldberg, un modeste libraire new yorkais obsédé par une de ses clientes. Au point de tout mettre en œuvre afin de parvenir à la séduire. Même les stratagèmes les plus dérangeants et violents qui soient.

La série a connu trois saisons supplémentaires depuis, et toutes suivent l’évolution de Joe Goldberg au fur et à mesure de ses rencontres – notamment avec Love Quinn, qui lui donnera un enfant, Henry – et de ses habitudes obsessionnelles et violentes. Dans la saison 4, Joe s’est enfuit à Londres où il fait la rencontre de Kate, qu’il considère comme son égal et va l’aider à accepter le côté obscur de sa personnalité. Ensemble, ils décident de partir s’installer à New York. Mais une ancienne victime de Joe, qui a réussi à lui échapper, menace de tout révéler à son propos.

Que sait-on de l’intrigue ?

Peu d’informations à propos du scénario de l’ultime saison 5 ont été dévoilées pour le moment. Dans une récente interview avec le site officiel de Netflix, Penn Badgley a indiqué que son personnage – qui a enfin accepté la partie la plus sombre de sa personnalité, et qui pense pouvoir couler des jours heureux avec Kate – pourrait se retrouver à embrasser sa véritable nature. Jusqu’à ce que des éléments de son passé ne refassent surface, et menacent de détruire la vie parfaite qu’il pensait mener. Une chose semble certaine, la conclusion de l’histoire promet de tenir en haleine les fans de la série jusqu’au dernier épisode.

Qui sera au casting ?

La dernière saison verra forcément Penn Badgley retrouver le personnage de Joe Goldberg. Charlotte Richie incarnera Kate, tandis que Tati Gabrielle jouera le rôle de Marienne. Certains personnages morts dans les épisodes précédents pourraient revenir dans des séquences de rêves ou de flashbacks. On sait également que Jenna Ortega devait à nouveau incarner Ellie Alves, aperçue dans la saison 2, mais que son agenda surchargé a manifestement eu raison de sa participation dans cette ultime saison.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Là encore, les informations concernant le lancement de cette saison 5 ne sont pas connues. Si on se base sur les précédentes saisons, il se pourrait que cet ultime chapitre soit lancé au printemps 2024. Mais on ne sait pas si la grève des scénaristes va venir contrarier ces plans. Elle devrait compter 10 épisodes, mais il n’est pas exclu que ce nombre change, étant donné que la série touche à sa fin. On attend impatiemment des nouvelles de Netflix à ce propos.