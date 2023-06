Canal+ : Fary, Benjamin Biolay, Kad et Olivier... Voici les 7 séries événements à découvrir à la rentrée

Lors de sa conférence de rentrée pour la saison 2023-2024 organisée ce 26 juin, CANAL+ a dévoilé une liste de sept créations originales qui viendront rythmer la grille des programmes de la chaîne cryptée. Et scotcher les abonnés devant leur écran de TV.

Le plein de nouveautés. CANAL+ réserve de nombreuses surprises à la rentrée prochaine. Et parmi elles se trouvent sept créations originales qui ne manqueront pas de réjouir les abonnés. Des séries avec des visages incontournables du cinéma français, à découvrir en exclusivité sur la chaîne cryptée.

On poursuit avec un avant-goût de ce qui vous attend en nouvelles séries Créations Originales dès la rentrée #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/y7FsrrdBe0 — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

66-5

Première Création Originale de la rentrée, 66-5 propose une immersion dans le monde des avocats et des juges du tribunal de Bobigny, écrite par la scénariste d'Engrenages Anne Landois, et portée par Alice Isaaz. #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/rIxJfKo3j1 — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Déclinée en huit épisodes, pilotée par Anne Landois, «66-5» verra Alice Isaaz incarner le rôle de Roxane, une jeune avocate d’affaires travaillant au sein d’un prestigieux cabinet parisien. Sa vie est bouleversée le jour où son mari – associé du cabinet – est accusé de viol. Ramenée malgré elle à la cité de son enfance, elle va s’engager dans la voie de la reconstruction en tant qu’avocate pénaliste au tribunal de Bobigny.

La Fièvre

Eric Benzekri et Ziad Doueiri se retrouvent après BARON NOIR pour LA FIÈVRE, une nouvelle série qui réunit Nina Meurisse, Ana Girardot et Benjamin Biolay au cœur d’un scandale dans le monde du football français. #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/TUy10q3D0W — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Créée par Éric Benzekri (Baron Noir), mise en image par Ziad Doueiri, et déclinée en six épisodes, la série verra Nina Meurisse (Camille), Ana Girardot (Deux Moi) et Benjamin Biolay incarner les rôles principaux de cette fiction dont l’histoire se déroulera dans le monde du football français, pris dans l’engrenage d’un scandale raciste et identitaire. Un incendie médiatique attisé par les réseaux sociaux.

D’argent et de sang

Xavier Giannoli présente la série événement D'ARGENT ET DE SANG, avec au casting Vincent Lindon, Niels Schneider et Ramzy Bedia. #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/U7gLE5BoBg — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Adaptation en série du roman/enquête éponyme du journaliste de Médiapart, Fabrice Arfi, publié en 2018 aux éditions du Seuil, la série verra Ramzy Bedia, Vincent Lindon, et Neils Schneider incarner les premiers rôles de cette fiction centrée sur la gigantesque fraude à la TVA sur les quotas carbone, mise en place par une bande d’escrocs parisiens, et de la dérive violente prise par celle-ci.

Pamela Rose, la série

Pour notre plus grand bonheur, Kad et O renfilent les costumes des inspecteurs Bullit et Riper, dans PAMELA ROSE, LA SÉRIE. #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/bxS8s4xIFW — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Après deux films sortis en 2003 et 2012, Kad Merad et Olivier Baroux vont retrouver les personnages de Bullit et Riper, qu’ils avaient créé quand ils officiaient sur la radio OUI FM, dans une série où les deux agents enquêteront sur un mystérieux tueur en série qui s’attaque à des Youtubeurs stars d’Internet.

Mister Spade

Clive Owen sera à la tête de MISTER SPADE, une Création Originale signée par Scott Frank (LE JEU DE LA DAME) et Tom Fontana. Il incarnera Sam Spade, le célèbre détective privé de Dashiell Hammett. À ses côtés : Denis Ménochet, Louise Bourgoin et Chiara Mastroianni.… pic.twitter.com/uzi8pjsO7Q — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Création originale signée par Scott Frank (le Jeu de la Dame) et Tom Fontana (Borgia), la série verra Clive Owen incarner le personnage de Sam Spade, le célèbre détective privé de Dashiell Hammett. Coulant des jours paisibles dans le sud de la France, l’homme d’une soixantaine d’années voit son passé ressurgir malgré lui. Avec également Denis Ménochet, Louise Bourgoin et Chiara Mastroianni au casting.

Enterrement de vie de garçon

Mais aussi ENTERREMENT DE VIE DE GARÇON, une série dont le tournage vient de débuter et qui réunit Panayotis Pascot, Fary, Jason Brokerss, Guillermo Guiz, Adib Alkhalidey... On a hâte ! #SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/LTJSVTfzMU — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Quasiment aucune information n’a été communiquée concernant le synopsis (avec un peu de chance, elle sera inspirée de la pépite britannique «Stag»). Mais cette série, dont le tournage vient d’être lancé, réuni à l’écran Panayotis Pascot, l’humoriste Fary, Jason Brokerss, Guillermo Guiz, ou encore Adib Alkhalidey. Une fiction pleine de promesses !

Jamel Debbouze

Jamel Debbouze revient avec une véritable sitcom tournée en public...





Il est venu nous donner quelques infos en avant-première : "Ça se passe dans un aéroport, avec des comédiens extraordinaires... tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va rire !"#SummerPartyCanalPlus pic.twitter.com/ZjBnVmER70 — CANAL+ (@canalplus) June 26, 2023

Une sitcom tournée en public, qui se déroule dans un aéroport, un casting de premier choix, et de l’humour. C’est tout ce qu’on sait pour le moment de ce projet avec Jamel Debbouze sur Canal+. On a clairement envie d’en savoir plus.