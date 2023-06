Magic x Le Seigneur des Anneaux : univers, illustrations, règles... Les créateurs nous dévoilent les secrets de cette extension

C'est sans doute l'édition qui provoque le plus de folie chez les fans de Magic. L'extension Le Seigneur des Anneaux : Chroniques de la Terre du Milieu est disponible. Un cross-over inédit qui réunit deux grandes licences de la fantasy. CNEWS a pu interviewer ses créateurs.

Alors que la carte de l'Anneau Unique, éditée à un seul exemplaire au monde, déchaîne les passions avec des acheteurs prêts à débourser 2 millions d'euros pour l'acquérir, l'engouement ne cesse de grandir autour de l'extension Le Seigneur des Anneaux : Chroniques de la Terre du Milieu, du célèbre jeu de cartes Magic.

D'ores et déjà disponible chez les revendeurs du JCC, ce set a nécessité un travail colossal chez Wizards of the Coast, l'éditeur du jeu. CNEWS a pu interviewer Mike Turian, architecte produit, et Ovidio Cartagena, directeur artistique en chef sur cette édition, alors que Magic The Gathering fête ses 30 ans cette année.

Ce sont deux grandes licences de fantasy qui se rencontrent enfin. Comment avez-vous réuni ces deux mondes ?

Mike Turian : C'est un travail en cours depuis des années maintenant. Personnellement, je travaille dessus depuis quatre ans. Le Seigneur des Anneaux étant un roman fantastique définissant le genre qui a tant inspiré, nous savions que les fans de Magic aimeraient voir la Terre du Milieu prendre vie et combinée avec le jeu de Magic. Nous savions que cela offrirait à la fois de grandes opportunités et des défis. Nous voulions que Magic capture tout ce qui rend Le Seigneur des Anneaux si captivant, y compris les personnages, les lieux, les objets et l'histoire. Cela laissait donc le champ libre pour proposer des centaines de cartes Magic. Pour moi, dès le départ, la chose la plus intimidante était à quel point Le Seigneur des Anneaux est épique et comment nous allions pouvoir capturer chaque élément, afin que les fans des deux franchises puissent ressentir cette épopée à chaque fois qu'ils ouvrent un paquet.

© Wizards of the Coast/Hasbro

Ovidio Cartagena : En tant que fan de Magic et du Seigneur des Anneaux, les implications et les relations des deux mondes sont constamment dans mon esprit. Il y avait plusieurs discussions que j'avais eues : Aragorn serait-il une carte magique ? Quelles capacités Gimli aurait-il ? L'Anneau Unique vous donne-t-il une «protection contre tout» (une capacité magique) ? Sur le plan visuel, cependant, il était facile de tomber dans de nombreux pièges. Le plus grand défi est de lire les livres avec une imagination renouvelée, avec une passion renouvelée pour le travail de Tolkien et une excitation enfantine de voir ses personnages prendre vie d'une nouvelle manière. L'effort pour que ces choses s'assemblent avec élégance est presque aussi grand et périlleux que l'aventure de Frodon et Sam vers le Mordor.

Pouvez-vous nous expliquer le travail effectué sur les illustrations ? Quel grand artiste avez-vous réuni pour cette édition ?

Ovidio Cartagena : Nous avons réuni certains des meilleurs illustrateurs de la fantasy du moment. Lorsque j'imaginais à quoi ressemblerait Le Seigneur des Anneaux : Chroniques de la Terre du Milieu, j'avais en tête plusieurs de mes artistes préférés. Pour le concept art, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire venir des talents comme Daarken, Jehan Choo, Tyler Jacobson, Sara Winters et bien d'autres grands noms du monde de l'illustration fantastique. Et encore plus de grands talents nous ont rejoint sur ce projet, lorsque nous sommes arrivés aux illustrations des cartes elles-mêmes, à la fois des nouveaux venus dans Magic comme Marie Magny et John Tedrick, et des vétérans comme Magali Villeneuve et Ekaterina Burmak.

© Wizards of the Coast/Hasbro

Il y avait tellement de personnes douées travaillant sur ce projet, et j'exhorte tout le monde à lire le crédit de l'artiste dans vos cartes préférées et à rechercher le reste du travail des artistes… C'est toujours un plaisir de plonger dans le magnifique travail que produisent ces maîtres hautement qualifiés. En ce qui concerne les illustrations elles-mêmes, il y a eu plusieurs moments où j'ai demandé à un artiste «Quel est votre personnage/moment/artefact préféré du Seigneur des Anneaux ?», et j'ai pu leur donner l'opportunité de travailler là-dessus. Les gens étaient très motivés pour travailler sur cet ensemble. Nous avons beaucoup fait pour que chaque illustration raconte une histoire et s'appuie sur l'excellent travail de J.R.R. Tolkien.

Gandalf, Frodon, Sauron... Comment avez-vous travaillé les personnages pour leur donner des atouts et des statistiques intéressantes ?

Mike Turian : Nous avons examiné chaque personnage pour décider quelle version de lui apparaît et ensuite comment les capturer au mieux sous forme de carte Magic. Avec un roman aussi tentaculaire, nous avons pu regarder chaque personnage et les montrer à différents moments de leur voyage, puis cristaliser à quoi il ressemblerait dans cette version.

© Magali Villeneuve/Wizards of the Coast

Ovidio Cartagena : En ce qui concerne le côté artistique des choses, nous avons eu de grandes opportunités pour apporter différents moments de la vie d'un personnage dans différentes cartes et styles artistiques. Le style artistique de la carte du Roi sorcier, par exemple, d'Anato Finnstark est très magique et on a l'impression que vous êtes sur le point de tomber sous le charme magique. Le magnifique style d'Aragorn, roi du Gondor de Yongjae Choi nous emmène à l'intérieur du Gondor et de la joie de la fin de la guerre et de l'arrivée d'un nouveau roi. Le Goldberry de Marie Magny est l'une des représentations les plus raffinées et les plus élégantes de tous les personnages que j'ai vus dans Le Seigneur des Anneaux ou de tout dessin Magic. Gandalf le Blanc de Magali Villeneuve est une autre grande pièce, et nous voyons ce personnage dans toute sa puissance.

Des monstres mythiques comme le Balrog ont-ils droit à des cartes spéciales et collector ?

Mike Turian : Pour le Balrog, oui ! Il existe un certain nombre de représentations de cartes et de variantes artistiques de ce monstre mythique. Nous avons Le Balrog, Fléau de Durin qui a également une version avec une carte sans bordure. Ensuite, pour Le Balrog de la Moria et Le Balrog, Flamme d'Udûn, nous avons à la fois une version régulière et une version avec une illustration étendue.

Les cartes de cette extension sont toutes légales pour jouer dans les tournois. Mike Turian

Est-ce que tout sera compatible pour être joué dans un tournoi officiel ?

Mike Turian : Oui, les cartes de cette extension sont toutes valables pour jouer dans les événements et tournois. La grande majorité de l'ensemble est conçu dans un esprit moderne. Ces cartes peuvent être jouées à la fois en moderne et seront également des choix autorisés pour Commander, Legacy, Vintage, etc. Pour le contenu du deck Commander en particulier, ces cartes sont valables dans ce format ainsi que dans d'autres formats qui permettent que le contenu de la carte Commander soit lu.

Un travail intéressant a été fait autour de la carte de l'Anneau Unique, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce qu'il pourrait changer au cours du jeu ?

Mike Turian : L'Anneau vous tente de nombreuses façons de la même manière que l'Anneau domine les personnages du Seigneur des Anneaux. Chaque fois que la tentation se produit, votre porteur de l'Anneau est encore plus puissant. Alors que la première étape de puissance rend uniquement le porteur de l'Anneau plus difficile à bloquer, une fois que l'Anneau est à «pleine puissance», vous pourrez regarderez des cartes en plus, obligeant votre adversaire à sacrifier ses bloqueurs et faisant finalement subir à votre adversaire la colère de l'Anneau en perdant une vie supplémentaire.

© Wizards of the Coast/Hasbro

Les joueurs devront décider avec soin qui est leur porteur de l'Anneau, car ils ne peuvent avoir qu'un seul porteur de l'Anneau et ne peuvent modifier leur sélection que lorsque l'Anneau les tente davantage. De plus, le personnage portant l'Anneau est clairement d'une importance supplémentaire, il devient donc légendaire tant qu'il le conserve. De toutes ces manières, nous avons essayé de capturer les immenses caractéristiques et pouvoirs de l'Anneau et de lui donner vie grâce au gameplay de Magic.