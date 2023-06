Monica Bellucci : l’actrice officialise sa relation avec Tim Burton et lui déclare sa flamme

Dans une interview pour le magazine Elle, Monica Bellucci a confirmé être en couple avec Tim Burton.

L’actrice italienne en pince pour le réalisateur américain et le fait savoir. Monica Bellucci a confirmé être en couple avec le réalisateur Tim Burton, dans une interview publiée ce 26 juin par le magazine Elle.

«Ce que je peux dire… c’est que je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie… », a-t-elle confié. «Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton», a déclaré Monica Bellucci, qui sera à l’affiche du film «Beetlejuice 2», à découvrir en salles en septembre 2024.

«À partir d'un certain âge, on est dans une autre énergie. Que ce soit dans le travail ou dans la relation à l'autre. Mes priorités ont changé, avait-elle confié à Gala en septembre 2022. Jeune, je cherchais une forme de combat dans l'amour, aujourd'hui, je préfère la complicité. J'ai besoin de sérénité dans ce que je vis», avait ajouté l’ex-compagne de Vincent Cassel, avec qui elle a eu deux filles, Deva et Léonie, nées en 2004 et 2010.

Une première rencontre à Cannes

Après sa rupture avec Nicolas Lefebvre, la star aurait donc trouvé cette fameuse complicité avec Tim Burton, réalisateur américain âgé de 64 ans, qui a notamment partagé pendant treize ans (jusqu’en 2014) la vie de l’actrice Helena Bonham Carter, la mère de ses deux enfants.

Après s’être brièvement croisés sur les marches du Palais des Festivals de Cannes en 2006, Monica Bellucci et Tim Burton auraient eu «un coup de foudre», en se découvrant «dans la plus grande discrétion» lors de «leur rencontre en France, en octobre dernier, à l'occasion du Lumière Film Festival de Lyon», avait relaté Paris Match. Tim Burton y avait reçu un prix des mains de la belle Italienne.