Taylor Swift : la chanteuse ajoute une troisième date parisienne à sa tournée

Taylor Swift ajoute une date supplémentaire à Paris La Défense Arena. Le très attendu «The Eras Tour» fera donc escale pour trois dates à Paris, les 9, 10 et 11 mai 2024.

Les fans de la chanteuse Taylor Swift auront une chance supplémentaire de la voir sur scène à l’occasion de sa tournée mondiale Eras Tour. La star, attendue aussi à Lyon le 2 juin au Groupama Stadium, ne donnera pas seulement deux mais trois concerts parisiens à La Défense Arena, les 9, 10 et 11 mai prochains.

@taylorswift13 | The Eras Tour en concert à Paris, nouvelle date annoncée !





The Eras Tour passera par Paris pour 3 soirs les 9/10 et 11 mai 2024, avec une nouvelle date annoncée le 11 mai. #PARISTSTheErasTour #FRANCETSTheErasTour pic.twitter.com/MJRtDZNW4m

— Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) June 27, 2023