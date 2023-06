Mr & Mrs Smith : Phoebe Waller-Bridge évoque pour la première fois son départ de la série

Dans un entretien accordé au site américain de Vanity Fair, Phoebe Waller-Bridge s’est exprimée pour la première fois à propos de son départ de la série «Mr & Mrs Smith», sur laquelle elle travaillait avec Donald Glover, en raison de différents artistiques.

Pas de scandale. En 2021, on apprenait que Phoebe Waller-Bridge avait décidé de quitter l’adaptation en série télévisée du film sorti en 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, «Mr & Mrs Smith», dans laquelle elle devait tenir le premier rôle avec Donald Glover. Des «désaccords artistiques» avaient été alors cités comme la principale raison de son départ. La principale intéressée, qui ne s’était jamais exprimée sur le sujet, a accepté de revenir sur son départ de la série développée pour Amazon Prime Video, la plate-forme de streaming avec laquelle elle a signé un contrat massif en 2019 (renouvelé en 2023).

«J’ai travaillé corps et âmes pour cette série pendant 6 mois, et je m’en souciait vraiment – c’est encore le cas aujourd’hui», explique-t-elle dans une interview avec le site américain de Vanity Fair. «Et je sais que ça va être génial. Mais parfois, il faut savoir identifier le moment où il est préférable de quitter la fête. Vous ne voulez pas freiner une vision. La collaboration artistique est comme un mariage, et parfois, certaines unions ne durent pas», poursuit-elle.

Selon Phoebe Waller-Bridge, il est important pour elle de continuer à travailler pour Amazon Prime Video, afin d’honorer le pari qu’ils ont fait avec elle. La comédienne, qui se décrit elle-même comme étant «créativement très exigeante» avec un penchant à vouloir tout contrôler, affirme qu’Amazon sait comment elle fonctionne, et connait son niveau d’exigence. «Ils m’ont accompagné dans ce processus où je suis là, à dire ‘Je vais dans cette direction, mais je veux que ce soit sacrément génial», dit-elle. Phoebe Waller-Bridge en a profité pour mettre fin aux rumeurs qui l’annoncent à la réalisation du prochain James Bond. Désolé, ce n’est pas au programme.