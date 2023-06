Monstres, saison 2 : on connaît le nom des deux acteurs qui incarneront les frères Menendez

Selon une information confirmée par le site américain Variety, les acteurs Cooper Koch et Nicholas Alexander Chavez ont été sélectionnés pour tenir les premiers rôles de la saison 2 de l’anthologie de Ryan Murphy, «Monstres», consacrée aux frères Menendez.

Le visage des tueurs. La site américain Variety vient d’annoncer le recrutement des acteurs Cooper Koch (Avalés) et Nicholas Alexander Chavez (Crushed) pour incarner les frères Menendez, dans la saison 2 de l’anthologie de Ryan Murphy, «Monstres». Après une première saison consacrée à Jeffrey Dahmer – avec Evan Peters dans le rôle principal – la série accessible sur Netflix se penchera sur le meurtre sanglant commis par Lyle et Erik Menendez en 1989.

Ils ont été accusés du meurtre de leur père et de leur mère, José et Mary Louise, dans la maison familiale de Beverly Hills. Lors d’un premier procès, qui a déchaîné les passions outre-Atlantique, Lyle et Erik ont justifié leur geste en invoquant la légitime défense, arguant que leurs parents les avaient maltraités toute leur vie, dont de multiples viols commis par leur père. Jugés séparément pour commencer, les deux jurys se sont révélés incapables de se prononcer sur leur culpabilité, entraînant l’annulation des procès. Ils ont ensuite été jugés ensemble, et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils sont toujours incarcérés dans une prison au sud de la Californie.

La série «Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez» est attendue dans le courant de l’année 2024 sur Netflix. On notera qu’un documentaire intitulé «Menendez + Menudo : Boys Betrayed» a vu le jour sur la plate-forme de streaming américain Peacock en mai dernier, dans lequel un musicien affirme avoir été violé par le père des frères Menendez quand il était plus jeune. Une accusation susceptible de donner un nouvel élan à la tentative de Lyle et Erik d’obtenir un nouveau procès, après des années de refus de la justice américaine.