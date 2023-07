Silo : Rebecca Ferguson revient sur le choc de l'épisode final et évoque la saison 2 (SPOILERS)

Lancée le 5 mai dernier sur Apple TV +, «Silo» est arrivée à sa conclusion avec un 10e épisode qui voit le personnage de Juliette découvrir la vérité sur le monde extérieur. Une fin qui pose également de nombreuses questions sur la saison 2 actuellement en production.

Un final réussi. Adaptation du roman de science-fiction éponyme de Hugh Howey publié en 2012, «Silo» se déroule dans un futur dystopique où l’humanité a été contrainte de trouver refuge sous terre après que l’atmosphère est devenu mortelle. La comédienne Rebecca Ferguson (Dune) y incarne le personnage de Juliette Nichols, une femme ouvrière qui se retrouve parachutée au poste stratégique de shérif du gigantesque silo souterrain qui s’étend sur 144 étages où vit une communauté d’environ 10.000 personnes dont le quotidien est régit par «Le Pacte», un texte de loi censé les protéger.

Après de multiples rebondissements au cours d’une enquête qu’elle a décidé de mener afin de faire la lumière sur la mort de l’homme qu’elle aimait, George, Juliette a mis la main sur un disque dur montrant des images du monde extérieur loin de celles, apocalyptiques, diffusées à la population. Exclue définitivement du silo pour rébellion par le maire Holland (Tim Robbins), ce qui équivaut aux yeux de tous les habitants à une condamnation à mort, la jeune femme découvre que les images visibles sur le disque dur sont une illusion destinée à faire croire à ceux qui sont condamnés à sortir que le monde est redevenu beau et respirable. Avant qu’ils ne meurent intoxiqués.

Quand Juliette se retrouve un peu plus haut sur la colline, plus loin qu’aucun autre n’a jamais été (grâce à la bande adhésive posée sur sa combinaison) avant elle, elle se retrouve face à un monde désolé et toxique, et découvre l’existence d’autres silos voisins de celui qu’elle vient de quitter. Une révélation qui ne fait qu’augmenter l’impatience des fans autour de l’attente d’une saison 2 actuellement en production. Et à propos de laquelle Rebecca Ferguson s’est exprimée auprès du site américain Variety.

Un virage inattendu

Pour la comédienne, qui sera prochainement au générique des films «Mission : Impossible – Dead Reckoning Part. 1» et «Dune : Deuxième Partie», le personnage de Juliette a été un bonheur à incarner, celle-ci passant d’un être autocentré sur ses traumatismes à celle qui pourrait être en mesure de délivrer la vérité au reste du monde. «Elle réalise qu’il ne s’agit pas seulement d’elle. Cela concerne l’espèce humaine dans son intégralité, sa tribu, et son peuple. Mais je pense que ce qui est encore mieux dans son parcours, c’est que nous sommes loin d’avoir tout vu – le moment où elle va se soucier de tout le monde. Mais elle ne sait pas vraiment pourquoi pour le moment. Elle est encore habitée par des sentiments contradictoires», explique Rebecca Ferguson, qui a lu les romans d’Hugh Howey. Et qui sait à quoi s’attendre pour la suite.

«J’ai lu les romans, et tout cela fait partie d’un cheminement. Et c’est une belle façon de terminer cette partie de l’histoire (…) Il vient d’y avoir une détonation à l’intérieur de ce monde, et il s’agit maintenant de voir ce que Juliette va faire de cette information», poursuit-elle. «Ce qui est génial, c’est que nous avons eu le feu vert pour la saison 2, et actuellement, nous sommes justement en train de disséquer le monde tel qu’il est à la fin de la saison 1 (…). La série est brillamment écrite. L’histoire devient plus sombre. Elle prend un virage auquel on ne s’attend pas», promet-elle.

Interrogé par le site américain Collider, le créateur de la série, Graham Yost, s’était exprimé sur la conclusion du premier chapitre, et sur ce qui attend les fans dans la saison 2, et au-delà. «Nous voulions qu’il y ait une réponse de taille. Et il y en a eu, avec ce qui arrive à Juliette. Il s’est passé quelque chose qui ne s’était jamais produit auparavant, aussi loin que les gens se souviennent. Et suite à cela, il y a une nouvelle série de questions qui apparaît. Idéalement, le marché que nous faisons avec les téléspectateurs est, si nous faisons cela et que nous avons l’opportunité d’en faire plus, nous allons vous raconter ce qui se passe, sans étendre l’histoire inutilement. Cela ne durera pas des années. Il y va y avoir un nombre défini de saisons, si nous avons la chance de pouvoir les faire, et nous répondrons à toutes les questions, idéalement de manière satisfaisante. Certains vont deviner, d’autres vont lire les livres, et saurons, et d’autres continueront de s’en tenir à la série, et seront satisfaits», a-t-il expliqué.