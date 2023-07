Les 10 meilleures séries récentes à rattraper cet été

Rien de mieux que les grandes vacances pour se plonger des heures durant dans les séries. Pour un «binge-watching» de qualité, voici les meilleurs programmes récents à rattraper de toute urgence.

Succession, saison 4, Prime Video (Pass Warner)

Série incontournable, «Succession» a dévoilé cette année sa quatrième et dernière saison. La conclusion de la féroce bataille familiale qui s'y est jouée - pour savoir qui allait hériter de l’entreprise du magnat des médias et milliardaire Logan Roy (joué par Brian Cox) - a en effet suscité de nombreux éloges. Le dénouement qui a été proposé n’aurait en effet pas pu mieux parachever l’histoire de ce programme HBO, brillante satire de l’ultra-libéralisme née en 2018 et devenue instantanément culte.

The Last of Us, saison 1, Prime Video

L'adaptation par HBO du jeu video éponyme est pour l’heure LA meilleure série de 2023. Dans ce sublime survival, concocté de main de maître par Craig Marzin (Chernobyl), les téléspectateurs plongent dans l’enfer d’un monde à l’agonie avec à leurs côtés deux attachants personnages, compagnons de route malgré eux, brillamment incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey.

I’m a Virgo, Prime Video

A la fois histoire de super-héros, récit d’apprentissage, romance, satire du capitalisme et dénonciation du racisme. Cette série atypique bricolée comme un film de Gondry est signée du rappeur et réalisateur Boots Riley (à qui l’on doit déjà la comédie «Sorry to Bother You»). Elle suit les aventures d’un ado de 19 ans qui n’est jamais sorti de chez lui. Un certain Cootie (Jharrel Jerome) qui a également pour particularité de mesurer quatre mètres de haut...

Barry, OCS

Comme «Succession», elle a livré son tout-dernier épisode en ce mois de mai, «Barry», série créée et incarnée par Bill Hader («Saturday Night Live», «Crazy Amy»), s’est imposée en quatre saisons comme l’un des programmes majeurs de ces dernières années. Comédie noire et fine satire d’Hollywood, elle suit un tueur à gages dépressif saisi un jour de l’envie irrépressible de devenir acteur.

High Desert, AppleTV+

«High Desert», géniale série Apple TV+ avec Patricia Arquette au sommet de son art dans la peau d'une ancienne toxicomane qui prend la décision de devenir détective privé, n'aura malheureusement pas de saison 2, a-t-on récemment appris, mais il restera pour la postérité une saison 1 à voir et à revoir. Ben Stiller, producteur du show, demande d'ailleurs aux futurs fans de faire savoir à Apple combien ils aiment le programme, dans l’espoir que la firme à la pomme change d’avis et la renouvelle finalement…

Happy Valley, MyCanal

Attendue depuis sept longues années, la suite de la subtile série policière britannique «Happy Valley» a fait son retour en mars sur Canal+, avec une saison 3 qui restera aussi sa dernière. Il est l’heure de dire adieu au merveilleux personnage de Catherine Cawood (formidable Sarah Lancashire), flic du morne Yorkshire, de retour pour une ultime affaire avant la retraite.

Acharnés (Beef), Netflix

Dans cette série avec Ali Wong et Steven Yeun, une confrontation sur un parking ponctuée par un doigt d’honneur vire à la guerre ouverte entre deux âmes perdues radicalement différentes, mais toutes deux possédées par une rage irrépressible. En plein pétages de plombs, les deux personnages se rendent coup pour coup, jusqu'aux plus tordus. Un délire aux ressorts cartoonesques jouissif.

B.R.I., MyCanal

Dans le sillage de «Braquo» et d’«Engrenages», Canal+ proposait en avril dernier de découvrir sa nouvelle Création Originale : «B.R.I». D'un réalisme percutant, elle suit une équipe de flics d'élite récemment placée sous la responsabilité d'un jeune chef qui ne connaît pas les us et coutumes de la brigade, et qui va devoir faire face à la menace d’une guerre de gang.

Yellowjackets, MyCanal

Nommée sept fois aux Emmy Awards, cette prenante série empreinte de nombreux mystères, dont la saison 2 a été dévoilée en mai sur Canal+, suit à deux époques différentes une bande de lycéennes dont l'avion s'est un beau jour écrasé en pleine nature sauvage et hostile. Elle est portée par deux générations d’actrices, dont les icônes des années 1990 Melanie Lynskey, Juliette Lewis, et Christina Ricci.

Platonique (Platonic), AppleTV+

Dans ce remake américain de la comédie française «Platonique» (à voir sur OCS), Sylvia (Rose Byrne) et Will (Seth Rogen), deux amis d’enfance qui s’étaient perdus de vue et sont désormais trentenaires, décident de reprendre leur amitié potache où elle s’était arrêtée.

BONUS : Sex Education, saison 3, Netflix

Voir ou revoir cet été les trois premières saisons de «Sex Education», réjouissante comédie anglaise sur la découverte de l’amour et de la sexualité, s’impose plus que jamais car la quatrième saison, qui sera aussi, ô tristesse, la dernière, approche à grands pas : elle sera mise en ligne le 24 septembre et Netflix en a déjà dévoilé la BA.