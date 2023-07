Lisa Marie Presley : les causes de sa mort révélées

La chanteuse et fille unique d’Elvis Presley, disparue le 12 janvier dernier, est décédée après des complications liées à une occlusion intestinale, selon le rapport du médecin légiste. Des opioïdes thérapeutiques ont également été trouvés.

Plus de six mois après le décès de Lisa Marie Presley, à l’âge de 54 ans, les causes de sa mort ont été dévoilées hier, jeudi 13 juillet. La fille unique du King est décédée des suites de complications liées à une occlusion intestinale, ont rapporté plusieurs médias américains. Selon le rapport du médecin légiste, des adhérences se sont développées dans son intestin grêle après une chirurgie bariatrique - opération qui modifie l'anatomie du système digestif - il y a des années, rapporte notamment TMZ.

La présence d'opioïdes détectée mais sans lien avec sa mort

Le rapport toxicologique a par ailleurs révélé la présence de deux opioïdes, souligne le média américain. Ces derniers – l’oxycodone et le buprénorphine – ont été relevés à des niveaux «thérapeutiques». Des traces d'un antipsychotique - la quétiapine- ont également été relevées.

Mais ces substances ne sont pas à l’origine du décès de Lisa Marie Presley, note le rapport. Ces médicaments lui auraient été prescrits après une intervention esthétique quelques mois avant la mort de la chanteuse, connue pour avoir combattu par le passé une addiction aux opioïdes.

Avant son décès, la quinquagénaire s’était par ailleurs astreinte à un régime drastique accompagné d’un traitement médicamenteux afin de perdre du poids, pour assister à la cérémonie des Golden globes, avait par ailleurs révélé en janvier TMZ.