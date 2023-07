Dinosaures : voici 3 parcs français pour les découvrir en pleine nature

De la franchise Jurassic Park aux nombreux livres jeunesse consacrés aux T-rex, raptor ou tricératops, les dinosaures fascinent. Plusieurs parcs à thème en ont d'ailleurs fait leur spécialité et proposent de partir à leur rencontre en pleine nature.

Le Dino-Zoo parc plonge dans le Jurassique - Franche-Comté

Depuis plus de trente ans, le Dino-Zoo Parc, situé à une demi-heure en voiture de Besançon, réserve une plongée dans le monde des dinosaures et de la préhistoire. A la clef : le public part à la rencontre de 80 espèces grandeur nature élaborées avec des scientifiques au fil d'une promenade de 2,5 kilomètres dans les bois. A la fois ludique et pédagogique, le parc franc-comtois, qui accueille tous les ans plus de 130.000 visiteurs, propose également plusieurs activités qui ne manquent pas d'attirer l'attention. Comme se lancer dans des peintures rupestres, découvrir comment les hommes préhistoriques faisaient du feu ou encore s'essayer au métier de paléontologue.

Le dino-Zoo Parc, 1 rue de la préhistoire, Charbonnières les sapins (25620). Billet adulte, 14,50 €, enfant 12,50 €.

Paléopolis fête ses 10 ans - Auvergne-Rhône-Alpes

Inauguré en 2013 à Gannat (Allier), où fut découvert en 1993 un rhinocéros vieux de 23 millions d'années, Paléopolis célèbre cette année ses 10 ans. L'occasion de se glisser dans la peau d'un paléontologue et d'aller découvrir ses ateliers de fouilles et de moulages, ses expositions et animations ludo-pédagogiques mais aussi sa vallée des dinosaures, étoffée cette saison de nouveaux spécimens en taille réelle, dont certains sont animés. Il est même possible de réserver un escape game pour tenter de découvrir la face cachée de Lucy, en se glissant dans le bureau d'Yves Coppens.

Paléopolis, ouvert jusqu'au 5 novembre, site de Chazoux, Route de Bègues, à Gannat. Tarif : 14 € adulte; 12 € (5-15 ans); 6 € (3-4 ans) ateliers fouilles et moulages gratuits. Escape game 110 € pour 6 personnes donne accès au parc.

Dinopedia égrène une foule de spécimens - gard

Plus grand parc de dinosaures animés de France, Dinopédia célèbre cette année sa quatrième saison. Au total, plus de 140 specimens sont à découvrir au fil de ce parc de plus d'une dizaine d'hectares. De quoi devenir incollable sur ces animaux ayant vécu il y a plus de 200 millions d'années, le tout en s'amusant, puisque le site propose de nombreuses activités ludo-éducatives. Parmi elles, une séance de cinéma pour remonter le temps, une zone de fouille pour jouer au paléontologue ou encore une virée en petit train (en supplément 6,90 €) dans la forêt fossile, où les visiteurs pourront notamment observer des plantes fossilisées de l’époque du Carbonifère supérieur.

Dinopedia, 2 rue de la Cantine - Champclauson, 30110 La Grand-Combe. Billet adulte, 20 €, enfant (plus d'un mètre) 15 €.