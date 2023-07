Barbie : pourquoi la poupée Midge, de nouveau commercialisée, avait-elle été retirée des étalages ?

La poupée Midge est de retour. La meilleure amie de Barbie avait pourtant brusquement été retirée des rayons en 2002.

«Un cadeau idéal pour les collectionneurs». C’est ainsi que Midge est décrite sur le site de Mattel qui, pour le 60e anniversaire de la création de la figurine (mais certainement aussi à la faveur du succès du film Barbie qui fait un carton en salles), a décidé de la commercialiser de nouveau.

Mattel propose en effet dans son catalogue «une reproduction de la célèbre poupée dans une version de collection vêtue d’un maillot de bain deux pièces jaune et orange et de mules à talon blanches».

«Midge est prête pour une journée plage sous le soleil de Malibu en compagnie de ses amies !, annonce Mattel. La poupée Barbie Midge possède un corps en Silkstone, un doux visage avec des taches de rousseur, ainsi que des cheveux auburn avec une frange enroulée et de jolies boucles dans le style des années 1960».

Mais qui est Midge et pourquoi celle qui jadis a été présentée comme la meilleure amie de Barbie (avant d’apparaître comme sa voisine aigrie dans la comédie actuellement en salles), a-t-elle un jour brusquement disparue des rayons ?

Considering all the other messaging in the Barbie movie, I'm really surprised there wasn't more stuff to say about Midge like... pic.twitter.com/7fbmCWLrhj — Kishia (@berryquichetoys) July 24, 2023

Margaret Hadley Sherwood, surnommée Midge et premier personnage de la sphère Barbie, avait été présentée pour la première fois en 1963. Affublée de bikinis et de robes midi elle avait été créée après que des parents s’étaient plaints de trouver Barbie «trop mature» et trop sexy, a expliqué à CNN Joey Jarossi, un collectionneur. Si leur garde-robe et visages différaient, Midge avait cependant (et ironiquement) «les mêmes proportions impossibles que sa meilleure amie», a-t-il indiqué.

«Midge n'était pas la fille de rêve. Barbie était la fille de rêve. Midge était le vilain acolyte qui aurait pu faire une erreur», a déclaré M.G. Lord, auteur de 'Forever Barbie : The Unauthorized Biography of a Real Doll', dont les propos sont repris par BuzzFeed News. M.G. Lord a dit que Midge avait «des yeux exorbités étranges qui regardaient droit devant». C'était à l'opposé de Barbie à l'époque, dont les yeux étaient baissés vers le côté «de manière séduisante».

Après seulement quelques modèles dans les années 1960, la jeune rousse avait, sans faire de vagues, refait surface dans les années 1980 et 1990. Mais c’était avant le drame : la commercialisation de sa version enceinte, qui a suscité l’ire des conservateurs américains.

Dans cette version au ventre rond, «Midge était une jeune adulte mariée en 1991 avec Allan Sherwood (l'ami de Ken dont la figurine a disparu et qui est joué par Michael Cera dans le film). Elle pouvait donc, «selon les normes, avoir un bébé», a déclaré Carol Spencer, qui a travaillé comme designer chez Mattel pendant 35 ans.

«Barbie ne pourra jamais avoir d'enfant et elle est destinée à ne jamais se marier...», a-t-elle souligné. L'inventrice de Barbie, Ruth Handler, n'a, selon elle, jamais voulu que la poupée principale devienne mère. Elle était censée représenter «la période de la vie d'une jeune femme avant qu'elle n'ait la responsabilité d'une famille». Cette «responsabilité» aurait donc incombé à Midge.

La version enceinte de Midge possédait un ventre rond à l’intérieur duquel se trouvait un bébé amovible. Et si rien n’a été reproché à Allan (tranquillement vendu séparément avec leur enfant dans une poussette bien qu'il y était aussi pour quelque chose...), Midge a été soudainement accusée de promouvoir la grossesse chez les adolescentes. La gronde des conservateurs a été telle que la poupée a en 2002 été retirée sans ménagement des rayons.

Conservatives are so ironic to me.





Y'all yammer nonstop about Barbie being anti-family and anti-faith yet Mattel dead ass did an entire line in the 2000's about Midge and Allen getting MARRIED and HAVING A FAMILY.





And the line was cancelled because of conservatives. pic.twitter.com/7ZfXwVcrmz — Kirsten 'Prairie Girl Parody' Larson (@kirsten_arson) July 21, 2023

«Les clients ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de la poupée Midge enceinte, alors Walmart a retiré tout l'ensemble ‘Happy Family’», avait déclaré Melissa Berryhill, porte-parole de la chaîne de magasins Walmart, à CNN à l'époque.

«Il y avait tellement d'anxiété sociale autour de la grossesse chez les adolescentes», a expliqué le collectionneur Joey Jarossi, évoquant, toujours pour CNN, «un véritable déferlement culturel des médias.» Ces mêmes médias sur lesquels seront bientôt diffusés (comme aujourd’hui encore) des émissions comme «16 ans et enceinte» et «Teen Mom» qui se sont «chargées de transformer de jeunes mamans vulnérables en stars de télé-réalité»…

Le retour de Midge en 2023 pourrait, d’une certaine manière, sonner comme une revanche pour le personnage. Toutefois on note que Mattel a, pour l’heure, choisi de la faire renaître dans sa version originale, soit sans son ventre rond.