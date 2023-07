Star Wars : Donald Glover et son frère développent la série «Lando» pour Disney+

La série «Lando» destinée à Disney+ avec Donald Glover dans le rôle-titre sera finalement écrite par l’acteur lui-même, accompagné de son frère et collaborateur de longue date, Stephen.

L’univers de Star Wars continue son expansion. Variety annonce que la série «Lando» pour Disney+ poursuit son développement. Le scénario a finalement été confié à Donald Glover, son interprète principal, qui avait incarné une version jeune de Lando Calrissian (incarné par Billy Dee Williams dans les films originaux) dans «Solo : A Star Wars Story». Donald Glover l'écrira avec son frère Stephen, est-il annoncé.

Donald Glover and Brother Stephen to Write ‘Lando’ Series at Disney+ as Justin Simien Exits https://t.co/Gk8VMJa0vq

— Variety (@Variety) July 27, 2023