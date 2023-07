Taylor Swift : une activité sismique de magnitude 2.3 enregistrée lors de ses concerts

Les fans de Taylor Swift ont fait trembler la Terre pendant ses deux concerts de Seattle qui ont eu lieu ces 22 et 23 juillet. Une sismologue explique que des vibrations similaires avaient été enregistrées lors d'un match de football américain en 2011.

L’ambiance était si volcanique que la Terre a littéralement tremblé. Les 72.000 fans réunis aux concerts de Taylor Swift à Seattle ces 22 et 23 juillet ont tant vibré devant le show qu’une sismologue a enregistré un tremblement de terre de magnitude 2.3.

Le «Swift Quake» comme le surnomme CNN qui annonce la nouvelle, a été comparé au «Beast Quake» de 2011, ce petit tremblement de terre survenu lorsque les fans des Seahawks de Seattle ont laissé éclater leur joie après un exploit du joueur Marshawn «Beast Mode» Lynch. La célébration qui avait suivi avait été détectée sur le même sismographe.

FOOTBALENDRIERJOUR 7





Provoquer un tremblement de terre en courant ? Facile pour Marshawn Lynch. L'une des plus belles courses de l'histoire de la NFL pour Beast Mode avec un TD à la clé face aux Saints en 2011. On en redemande ! #Footbalendrierpic.twitter.com/d64alhQgIm — TDActu.com - Actu NFL (@TDActu) December 7, 2021

La sismologue Jackie Caplan-Auerbach, qui travaille comme professeure de géologie à la Western Washington University, a déclaré : «J'ai récupéré les données des deux nuits du concert et j'ai rapidement remarqué qu'il s'agissait clairement du même schéma de signaux. Si je les superpose les uns sur les autres, ils sont presque identiques.»

Et si vingt-six minutes séparent les deux horaires auxquels les tremblements de terre sont survenus ces 22 et 23 juillet, la scientifique l’explique par l’heure de début différé du show du dimanche, qui avait démarré avec environ trente minutes de retard.

Quant à savoir qui des fans de football américain et ceux de Taylor Swift font le plus trembler la terre, elle indique que les «Swifties» ont tellement dansé qu’ils remportent le match.

Une énergie des spectateurs qui pénètre le sol

«La principale différence est la durée de l'agitation», a expliqué Caplan-Auerbach. «Les acclamations après un touchdown durent quelques secondes, mais finissent par s'arrêter. C'est beaucoup plus aléatoire qu'un concert. Pour Taylor Swift, j'ai collecté environ 10 heures de données où le rythme contrôlait le comportement. La musique, les haut-parleurs, le rythme. Toute cette énergie peut pénétrer dans le sol et le secouer».

Chloe Melas de CNN, qui a assisté à l'un des concerts de Swift à Seattle, a confié : «Aller au concert de Taylor à Seattle ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vécu. Vous pouviez littéralement sentir le sol trembler sous vos pieds. Mes oreilles sonnent encore». La terre tremblera-t-elle aussi en France ? Taylor Swift passera avec son «Eras Tour» à La Défense Arena à Paris les 9, 10, 11 et 12 mai 2024 et au stade Groupama de Lyon les 2 et 3 juin 2024.