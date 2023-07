Saint Seiya : ce superbe anime fait par des fans relance la série sur YouTube

Tel le phénix, la série Saint Seiya, alias les Chevaliers du Zodiaque, renaît de ses cendres en ce samedi 29 juillet. Le studio péruvien Hakuren vient de livrer sur YouTube le premier épisode de son projet exclusivement fait par des fans.

Seiya, Shiryu, Ikki, Hyoga et Shun n'ont pas encore livré leur dernière bataille contre les dieux. Des animateurs fans de la série Les Chevaliers du Zodiaque de Masami Kurumada ont décidé de livrer leur propre suite, visible gratuitement sur YouTube. Et pour un travail mené avec beaucoup moins de moyens qu'un studio d'animation japonais, les péruviens de Hakuren offrent ici un travail remarquable, déjà vu près de 200.000 fois seulement 12 heures après sa mise en ligne.

Si la série Saint Seiya a connu de nombreuses suites (Lost Canvas, Saintia Shô, Omega...), c'est bien la série originelle et ses 145 épisodes produits entre 1986 et 1989 qui restent ancrés dans le cœur des amateurs. Une œuvre accompagnée de plusieurs films qui avait non seulement cartonnée en France grâce au Club Dorothée, mais aussi en Amérique du Sud où la saga continue d'avoir un noyau dur d'inconditionnels. En atteste le travail mené par David Alaya et plusieurs animateurs qui reprennent ici le coup de crayon de Shingo Araki et Michi Himeno, à qui l'on devait le design des personnages.

Les héritiers de l'armure de Pégase

Ce premier épisode (visible en tête d'article), qui reprend les fabuleuses compositions originales de Seiji Yokoyama, s'inscrit dans le récit développé par Tenkai Hen, le fameux 5e et dernier film de cette partie de la saga sorti en 2004. La série pose ici les bases d'un scénario plus sombre qui rend un réel hommage à ce film qui a divisé les fans de la série.

Du long-métrage, la série d'Hakuren en reprend les plans plus contemplatifs, surtout, elle nous invite à suivre la rivalité passionnante entre Eneas et Atrion, deux prétendants à l'armure de bronze du chevalier Pégase, Seiya semblant devoir passer la main. Surtout, nos cinq chevaliers de bronze semblent devoir reprendre la route des combats au nom d'Athéna, puisque les résidents de l'Olympe ne semblent pas décidé à lui laisser un moment de répis.

Particulièrement bien réalisé en répondant aux canons des années 1980, ce Saint Seiya : Preludio de Pegaso met la barre haute et on attend les épisodes suivants avec une certaine curiosité mêlée d'impatience. Fan art oblige, on lui pardonne alors aisément certains dessins moins bien soignés que d'autres. Tout le reste impose le respect.